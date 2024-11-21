Web Summit 2024'te 24 Türk Startup Girişimi Yerlere Çıktı

Lizbon'da düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden Web Summit'e 24 Türk startup girişimi katıldı. 11-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşen etkinlik, Türk teknoloji girişimcilerinin global pazarlara açılmasına yönelik önemli bir platform sundu.

Etkinliğe, Ankara Kalkınma Ajansından (ANKARAKA) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, ANKARAKA'nın liderliğinde İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliği sağladı. Bu işbirliği kapsamında, Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı'na başvuran ve seçim sürecinden geçen 24 startup etkinliğe katılma fırsatı buldu.

ANKARAKA, bu girişimcilere stant kurulumu, stant yeri ve etkinliğe giriş bileti desteği sundu. Web Summit'te günlük olarak 8 startup ürünlerini sergileyerek yatırımcılarla tanışma, ürün tanıtımı yapma ve ticari fırsatları değerlendirme şansı yakaladı. Ayrıca etkinlikte, 22 paydaş kuruluş temsilcisi de yer aldı.

Girişimcilerin Potansiyelini Dünyayla Buluşturmak

ANKARAKA Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Türk teknoloji girişimlerinin uluslararası alandaki başarısına vurgu yaptı. Kalkan, "Girişimcilerimizin potansiyelini dünyayla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Web Summit 2024, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Web Summit 2024'te Elde Edilen Başarılar

Etkinlikte katılan şirketler önemli başarılar elde etti. Bir fintech girişimi, Suudi Arabistan'dan gelen uluslararası bir yatırım fonu ile ilk işbirliği görüşmesini gerçekleştirdi. Ayrıca, robotik sistemler alanındaki bir girişimci ise Samsung ile işbirliği görüşmeleri başlatarak ürün entegrasyonu için anlaşma sağladı.

Etkinlik hizmetleri sunan başka bir girişimci, Norveç ve İsveç'ten saha tarama teklifleri alarak İskandinav pazarına giriş fırsatı elde etti. Diğer girişimciler ise Hollanda, Portekiz, Estonya, Almanya ve İspanya'dan firmalarla çözüm ortaklığı kurma yönünde ilk adımlar attı. Paydaşlar arasında bulunan Domino Ventures, Yıldız Ventures, İnci Holding, Tera Portföy, Albaraka, Kuveyt Türk ve Insha Ventures ile yatırımcı görüşmeleri yapıldı.

Bu yıl, Web Summit 2024'te Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Turcorn markasıyla uluslararası alanda ikinci kez yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.