Yapay Zeka Çağında e-Ticaretin Geleceği Zirvesi Başladı

İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği (İEAD) Başkanı Mehmet Hüseyin Bilginın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Yapay Zeka Çağında e-Ticaretin Geleceği" zirvesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolatın katılımıyla İstanbul'da başladı. Zirvede e-ticaretin rekabet, regülasyon ve tüketici deneyimi eksenindeki geleceği ele alınıyor.

Zirve, Ticaret Bakanlığı himayesinde; İEAD ev sahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye e-Ticaret Sektör Meclisi, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi işbirliğiyle düzenlendi.

Bilgin: Yeni Tüketici Nesli ve Yapay Zekanın Etkisi

İEAD Başkanı Mehmet Hüseyin Bilgin, konuşmasında yeni neslin teknolojiyle doğduğunu vurguladı: "Artık gözünü açtığında akıllı telefonlarla ve tabletlerle tanışan, farklı bir yaşam tarzına ve farklı bir tüketim kültürüne sahip yeni bir tüketici nesil geliyor."

Bilgin, yapay zeka teknolojilerinin etkilerinin tam olarak öngörülemese de yaşam tarzından eğitime, özel hayattan e-ticarete kadar "birçok alanda önemli değişimlere yol açacağı" görüşünü paylaştı. Ayrıca yapay zekanın e-ticarette üretici ve satıcı tarafını tüketiciden daha fazla etkileyebileceğini belirtti.

Koronavirüs salgınının e-ticareti gündelik hayatın vazgeçilmez parçası haline getirdiğine dikkat çeken Bilgin, teknolojik ve tüketici davranışlarındaki gelişmelerin "e-ticareti bambaşka bir yere götüreceğini" vurguladı.

Bilgin ayrıca kamu otoritesinin e-ticaret alanındaki rolüne değinerek, "Kamu 1980'lerden beri neredeyse 50 yıldır hiç olmadığı kadar işin içinde duruyor artık" ifadesini kullandı ve ülkemizde son yıllarda yapılan düzenlemelere dikkat çekti. Zirvenin, kamu ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek ortak bir yol haritası oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Zirve Oturumları ve Katılımcılar

Gün boyunca düzenlenecek oturumlarda e-ticaretin farklı boyutları masaya yatırılacak. Zirve kapsamında planlanan başlıklar şunlar:

• "E-Ticaretin Geleceği"

• "Rekabet Boyutuyla E-Ticaretin Geleceği"

• "Regülasyon ve Tüketici Boyutuyla E-Ticaretin Geleceği"

• "Online Alışverişin Geleceği"

Söz konusu oturumlarda kamu kurumlarının yanı sıra Türkiye'nin e-ticaret alanında faaliyet gösteren önemli şirketlerinin üst düzey temsilcileri konuşmacı olarak yer alacak ve sektörün geleceğine dair değerlendirmelerde bulunacaklar.

