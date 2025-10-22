Yapay Zeka Zirvesi 2025 Ankara'da: Gençlik, Veri ve Dijital Ekonomi Öne Çıktı

MÜSİAD Dijital'in Gençlik ve Spor Bakanlığı ile düzenlediği "Yapay Zeka Zirvesi 2025" Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Zirvede gençlik, veri politikaları ve dijital ekonomi üzerine vurgu yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, yapay zekanın Sanayi Devrimi'ndeki otomasyon ve makineleşmeden çok daha büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, "Teknolojiyi üretmemiz, insanı merkeze alan bir dijital ekonomiyi oluşturmamız ve gençliği teknolojinin öznesi haline getirmemiz gerekiyor." dedi.

Ersöz, yapay zekanın bu çağın gençliğinin zekası olduğuna dikkat çekti ve gençleri bilgilendirmenin, kaynak ve imkânlarını artırmanın önemine vurgu yaptı. Bakanlık olarak gençlik merkezlerinde, gençlik kamplarında, yurtlarda ve spor alanlarında bu yönde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ersöz, makine ve yapay zeka konuşulsa da bunu yönetenin daima "insan" olmaya devam edeceğini vurgulayarak, teknolojinin insanlık yararına ve yaşatmaya yönelik kullanılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca gençlere özgürce düşünebilecekleri, karar alabilecekleri ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri ortamlar sağlanmasının önemine değindi.

Ersöz'ün konuşmasından bir bölüm: "Gençlik merkezlerine gençler gelsin, ne düşünüyorlarsa ne istiyorlarsa, biz sadece fiziki, teknik ve idari imkânları sağlıyoruz, onlar yapsınlar, üretsinler, geliştirsinler. Biz onlara sorumluluk verelim ki o sorumluluklarla beraber onların gelişimine katkı sağlayabilelim. Bakanlık olarak gençleri önceledik, onların bize liderlik etmesini istedik ve bu anlayışla beraber hizmetlerimizi sürdürüyoruz."

Oylum: "Veri politikası, enerji politikası kadar stratejik hale getirilmeli"

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Fahrettin Oylum, yapay zekanın yalnızca bir yazılım değil, aynı zamanda bir altyapı stratejisi olduğunu belirtti. Oylum, yapay zekanın küresel ekonomiye etkisinin 2030'a kadar 15,7 trilyon dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini, bunun Çin ve Hindistan'ın toplam gayrisafi yurt içi hasılasından fazla olduğunu kaydetti.

Araştırmalara göre yapay zekayı benimseyen şirketlerin yüzde 40'a kadar verimlilik, yüzde 20'ye varan maliyet düşüşü elde ettiğini aktaran Oylum, yapay zekanın artık bir üretim faktörü olduğunun altını çizdi.

Oylum, Türkiye için önerdiği üç ayaklı stratejiyi şöyle açıkladı: devlet aklı (Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin AR-GE bütçesinde payının artırılması ve veri politikasının stratejik konuma getirilmesi), sektörün üzerine düşen görev (iş dünyasının yapay zekayı rekabet gücü katalizörü olarak görmesi ve üçlü inovasyon modeli), gençlik (gençlerin teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten ve yönlendiren rol alması; etik, felsefe ve insan merkezli düşünmenin önem kazanması).

Oylum, geleceği şekillendirenin sadece algoritmalar değil, onlara yön veren insan aklı ve vicdanı olduğunu vurguladı.

Kılınç: Geleceği şekillendiren teknolojiler ve insan odaklı yaklaşım

MÜSİAD Dijital Teknolojiler Sektör Kurulu Başkanı Hakkı Kılınç, yapay zekanın hayatın her alanında yaşamı kolaylaştırdığını belirtti. Ancak teknolojinin merkezinde hâlâ insan aklı, vicdanı ve idaresi bulunduğunu söyledi.

Kılınç, geleceği şekillendiren alanları yapay zeka, kuantum teknolojileri ve dijital dönüşüm olarak sıraladı ve bu alanlarda güçlü olmanın yalnızca teknolojiye sahip olmak değil; onu üretmek, anlamak ve yönlendirmekle mümkün olduğunu vurguladı. MÜSİAD'ın hedefi olarak dışa bağımlı olmayan, kendi teknolojisini geliştiren, verisini kendi koruyan, insanı merkez alan dijital bir gelecek hedefinin altını çizdi.

Kılınç ayrıca, gelecek yıl İstanbul'da düzenlenecek GITEX AI Türkiye'nin yerli girişimleri, akademiyi, özel sektörü ve kamu kurumlarını bir araya getirerek Türkiye'nin yapay zeka vizyonunu dünyaya göstereceğini belirtti.

Özal'ın dijital ikizinden değerlendirme

Konuşmaların ardından Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın dijital ikizi, yapay zeka ve Türkiye'nin dijital ve teknolojik gelişmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

