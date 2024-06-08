Yapı Kredi'de hesabı olan hemen baksın! Tam 6 ay ücretsiz olacak

Yapı Kredi Bankası vatandaşlarına altı ay ücretsiz olarak işlem hizmeti sunuyor. Yapı Kredi Bankası'na ulaşan kampanya bilgisine göre 30.6.2019 tarihinde mobil müşteri olun, firma içinde EFT/havale, çek karnesi ile birlikte tüm çek tahsilat işlemleri ücretlerinden 6 ay muaf turulun.

YAPI KREDİ BANKASI 6 AYLIK ​​ÜCRETSİZ KAMPANYA

31 Mayıs – 30 Haziran 2024 tarihlerinin ​​arasında ilk kez Yapı Kredi Mobil müşterisi olan ve daha sonrasında da Yapı Kredi Mobil uygulama üzerinden ticari üyelik açılış işlemlerini tamamlayan şahıs işletmesi sahipleri ve limited şirketler kampanyadan yararlanabilecektir.

Kullanıcıların kampanyadan yararlanabilmeleri için Yapı Kredi Mobil'deki "Müşteri Ol" işlemi ile ilk kez Yapı Kredi üyesi olmaları gerekmektedir.





Özel işletme sahiplerinin Yapı Kredi Mobil'in "Yapı Kredi Özel Müşterisi Olun" adımından başlayarak iş formunun "Bireysel uygulama" bölümünde listelenen mesleği seçip işletme üyeliği açmak için talimat almak istediklerini belirtmeleri gerekmektedir.

Dört ortağa kadar olan limited şirketlerin, şirket temsilcisinin "Tüzel Yapı Kredi müşterisi olun" adımında şirket ve ortaklık bilgilerini girdikten hemen sonra müşteri olma adımlarını doğru ve eksiksşz tamamlamaları gerekmektedir.

Yukarıda yer alan talimatlara göre hesap açılışını tamamlayan müşteriler, Yapı Kredi Mobil'i kullandıktan sonra işletme üyeliği açmaya yönlendirilecektir.

Müşterilerimize işletme üyeliğini sonlandırdıkları günden itibaren EFT, HIZLI, Havale, Çek ve Çek Tahsilat işlemleri 6 ay boyu ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Söz konusu firma kampanyadan yalnızca bir kez yararlanma hakkına sahiptir.

Bireysel müşteri olduktan sonra kurumsal üyelik açmayı bırakan Yapı Kredi müşterisi olan müşterilerimiz, yukarıdaki "İşletmem" menüsünden diledikleri zaman kurumsal kullanıcıya geçiş yaparak işletme ürün ve hizmetlerinden yararlanabilirler. (Yapı Kredi Mobil Ana Sayfasının sağ köşesindedir)

İstisnalar yalnızca dijital işlemler için geçerlidir.

6 ay içerisinde 25 sayfalık bir çek defteri ücretsiz olup, menkul kıymet bedeli vergi muafiyetine dahil değildir.

Geç ile mesai dışı EFT/FAST işlemleri kampanyanın kapsamı dışındadır..