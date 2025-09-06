Yatırım Alanlarında Yeni Düzenleme: Bakanlık Ön Tespiti ve Süreç

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Yatırım Alanları Düzenlemesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler, yatırım alanlarının tespit ve onay süreçlerine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenliyor.

Ön tespit Bakanlık tarafından yapılacak

Buna göre, yatırım alanlarının ön tespit çalışması Bakanlık tarafından yapılacak. Ön tespitte; mevcut ve planlanan liman, havaalanı, demir yolu ve kara yolu gibi ulaşım ağları, enerji ve su temin altyapısı, ham madde ve ilgili pazarlara yakınlık, arazinin topoğrafik yapısı, mülkiyet durumu, su kaynakları ve taşkın risk durumu, havza ölçekli yönetim planı, korunan alanlar için hazırlanmış yönetim planı ve çevre düzeni planı kararları dikkate alınacak.

Paydaş görüşleri ve süreler

Ön tespit sonucu belirlenen alanlara ilişkin olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı ve Sağlık bakanlıkları ile il özel idaresi veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve ilgili belediyelerin görüşleri istenecek.

Kurum ve kuruluşlar nihai görüşlerini en geç 30 gün içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirecek. Etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma gerektiren hallerde, talep üzerine ilgili kurum ve kuruluşlara 30 gün ilave süre verilebilecek.

Yer seçimi, değerlendirme ve ilan

Ön tespit sonucu belirlenen alanların yer seçimi etüdü mahallinde Bakanlık tarafından yapılacak. Tüm kurum ve kuruluş görüşlerinin alınması ve yer seçimi etüt çalışmasının tamamlanmasının ardından Bakanlık tarafından özet değerlendirme raporu hazırlanacak.

Son aşamada, Bakanlık oluru ile belirlenecek yatırım alanının sınırları, Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle kesinleşecek.