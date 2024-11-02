Yatırım Araçları ile Haftalık Piyasa Analizi

Yatırımcı Rehberi: Piyasa Performansı Analizi

Bu hafta, yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırma imkanı sundu. Ancak Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, haftayı ortalama %0,26'lık bir kayıpla kapattı.

Borsa İstanbul'daki Son Durum

BIST 100 endeksi, haftayı 8.885,00 puandan sonlandırdı. Hafta içinde en düşük 8.846,07 puan ile en yüksek 9.051,60 puan arasında dalgalandı. Ayrıca, Borsa İstanbul Mali Endeksi %0,04 değer kaybı ile 10.051,20 puana, Hizmetler Endeksi %0,17 düşüşle 8.776,35 puana, Sanayi Endeksi ise %0,52 artışla 12.125,36 puana yükseldi. Teknoloji Endeksi ise %5,43 kazançla 13.154,35 puana ulaştı.

Hisse Senedi Performansları

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında, bu hafta en çok değer kazanan hisse %16,77 artışla Adel Kalemcilik oldu. Altınay Savunma %16,48, Europower Enerji ise %14,25 oranında yükseldi. Değer kaybeden hisse senetleri arasında ise %7,75 ile Arçelik, %5,04 ile Garanti BBVA ve %4,44 ile Otokar yer aldı.

Değerli Şirketler

Borsa İstanbul'da en değerli şirketler arasında Garanti BBVA 443 milyar 520 milyon lira, Koç Holding 424 milyar 762 milyon lira ve Türk Hava Yolları 376 milyar 740 milyon lira değerle öne çıkıyor.

Altın ve Dolar Piyasası

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta %0,53 artışla 3.031 liraya, Cumhuriyet altını ise %0,60 değer kazanarak 20.600 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı %0,14 artışla 34,3360 lira, avronun satış fiyatı ise %0,31 artışla 37,3300 lira oldu. Geçen hafta 44,5600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta %0,04 değer kaybıyla 44,5410 liraya geriledi. İsviçre frangı da önceki haftaya göre %0,23 düşüşle 39,5050 liradan işlem gördü.

(Sürecek)