Yatırım Araçlarında Haftalık Performans: Hisse Senetleri ve Altın Yükselişte

Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı

Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama %1,71 değer kazanarak yatırımcısına umut verdi. Aynı dönemde dolar/TL %0,39 artış gösterirken, altının gram fiyatı ise %5,49 ile dikkat çekici bir yükseliş kaydetti.

BIST 100 Endeksi Durumu

BIST 100 endeksi, en düşük 9.023,38 ve en yüksek 9.550,63 puanı gördükten sonra haftayı 9.549,89 puandan tamamladı. Bu sonuç, önceki haftanın kapanışına göre %1,71’lik bir artışı ifade ediyor.

Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta %5,49 artarak 3.000 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise %5,41 yükselerek 20.350 liraya ulaştı. Geçen hafta sonu 4.764 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise %5,48 artışla 5.025 liraya yükseldi.

Döviz Piyasasında Gelişmeler

Bu hafta ABD doları %0,39 değer kazanarak 34,5500 liraya çıkarak yatırımcının yüzünü güldürdü. Ancak, avro/TL yüzde %0,80 azalarak 36,0330 liraya düştü.

Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performansı

Yatırım fonları bu hafta %0,55 ve emeklilik fonları %0,56 değer kazandı. Kategorilerine göre değerlendirdiğimizde ise en çok kazandıran fonlar arasında %4,89 ile "Kıymetli Maden" fonları öne çıktı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.