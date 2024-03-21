Yatırım yapmak isteyene Milli Emlak sürprizi! 3 ilde KDV'siz ucuz arsa satışı başladı

Milli Emlak, ülke genelinde önemli bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Sakarya, Rize ve Afyonkarahisar'da bulunan arsa ve araziler, KDV avantajıyla yatırımcılara sunulacak. Sakarya'nın Karasu ilçesindeki arsanın muhammen bedeli 948 bin 600 TL olarak açıklanırken, Rize Merkez ve Afyonkarahisar Çay'daki arazilerin muhammen bedelleri sırasıyla 223 bin 171 TL ve 500 bin TL olarak belirlendi.

Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler için satış ihaleleri belirli tarihlerde gerçekleştirilecek. Sakarya'da 25 Nisan, Rize'de 3 Nisan ve Afyonkarahisar'da 4 Nisan'da düzenlenecek olan ihalelere katılım için detaylar Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yer alıyor.

Söz konusu arsa ve araziler, çeşitli büyüklüklerde ve farklı imar durumlarına sahip. Bu, yatırımcılara geniş bir seçenek yelpazesi sunarken, bölgedeki gayrimenkul sektörünü canlandırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Milli Emlak'ın KDV muafiyetiyle sunulan bu fırsatlar, yerel ekonomilere katkı sağlayacakken, aynı zamanda yatırımcılar için karlı bir yatırım olma potansiyeline sahip. Bu fırsatlar, özellikle gayrimenkul yatırımcıları için dikkat çekici olabilir. Sakarya, Rize ve Afyonkarahisar gibi farklı bölgelerde bulunan arsa ve araziler, bölgesel kalkınmaya da destek sağlayacak nitelikte. Özellikle planlanan projelerle birlikte bu bölgelerin değeri artabilir ve yatırımcılar için uzun vadeli kazançlar sunabilir.





Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bu fırsatları KDV avantajıyla sunması, yatırımcıların maliyetlerini düşürerek yatırım yapma eşiğini aşağıya çekiyor. Bu durum, gayrimenkul sektörüne olan ilgiyi artırabilir ve bölgedeki ekonomik aktiviteyi canlandırabilir.

Satış ihalelerinin çeşitli tarihlerde düzenlenmesi, farklı bölgelerdeki potansiyel yatırımcıların katılımını sağlayarak rekabeti artırabilir. Ayrıca, belirtilen tarihlerde ihalelerin yapılacak olması, ilgilenenlerin zamanında harekete geçmesine olanak tanıyarak fırsatı kaçırmamalarını sağlayacak.

Milli Emlak'ın KDV muafiyetiyle sunulan bu arsa ve arazi fırsatları, yatırımcılar için çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak, potansiyel yatırımcıların ihale tarihlerini ve detayları yakından takip etmeleri ve gerekli araştırmaları yapmaları önem arz ediyor. Bu fırsatlar, doğru zamanlama ve stratejiyle, yatırımcılara önemli kazançlar sağlayabilir ve bölgesel kalkınmaya da olumlu katkılar sunabilir.