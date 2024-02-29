Yerli besiden kaliteli et arayanlara müjde! 4 Mart tarihine kadar devam edecek

Kaliteli et alıp stoklamak istiyorsanız Carrefoursa marketler, Carrefoursa karta sahip olan vatandaşlara özel olan indirim kampanyasına imza attı. Farklı farklı et çeşitlerinde farklı indirim oranlarına imza atan Carrefoursa marketlerde; hem kaliteli hem uygun fiyatla etin tadına varacaksınız. %100 yerle besiden elde edilmiş olan dana kıyma, dana kuşbaşı, dana sote, döş sarma gibi lezzetler Carrefoursa marketlerde sizleri bekliyor. Eğer Carrefoursa kartınız varsa 27 Şubat 2024 ve 4 Mart 2024 tarihleri arasında indirimli fiyatlardan yararlanabileceksiniz. Dilerseniz Carrefoursa market şubelerinden dilerseniz Carrefoursa online platformlardan bu indirimden yararlanabileceksiniz!

CARREFOURSA KARTA ÖZEL ETLERDE İNDİRİM KAMPANYASI

Carrefoursa kart sahiplerine özel olarak Carrefoursa marketler 27 Şubat - 4 Mart 2024 tarihler arasında özel bir kampanya başlattı. Kampanya doğrultusunda yerli besiden elde edilen ürünler uygun fiyatlarda sizlerin olacak. 4 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek olan kampanya doğrultusunda dana kıyma 449,90 TL’den 399,90 TL’ye, dana kuşbaşı 503,90 TL’den 419,90 TL’ye, dana döş sarma 480,90 TL’den 405,90 TL’ye, dana sote 627,90 TL’den 459,90 TL’ye, dana biftek 567,90 TL’den 459,90 TL’ye, dana tas kebabı 627,90 TL’den 459,90 TL’ye, köfte çeşitleri 458,90 TL'den 405,90 TL'ye düşüyor.

Eğer uygun fiyatlarla et satın alıp stoklamak istiyorsanız, Carrefoursa marketlerde Carrefoursa kart özel yerli besin et ürünlerini kesinlikle kaçırmayın. Sağlıklı etlere indirimli fiyatlarla satın almak istiyorsanız, muhakkak en yakın Carrefoursa market şubesine uğrayabilir ya da Carrefoursa online marketlerden siparişinizi oluşturabilirsiniz.







