Bist 100
9.137,25 0%
DOLAR
31,23 0,08%
EURO
33,97 0,31%
ALTIN
2.031,4 0,05%

Yerli besiden kaliteli et arayanlara müjde! 4 Mart tarihine kadar devam edecek

Kaliteli et alıp dondurucuya stoklamak isteyenlere Carrefoursa marketler müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 100 yerli besi ve kaliteli etleri 27 Şubat 2024 tarihinden itibaren indirimli şekilde satılmaya başladı. 4 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya doğrultusunda Carrefoursa kartınız varsa yaşadınız! İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 29.02.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:02
Yerli besiden kaliteli et arayanlara müjde! 4 Mart tarihine kadar devam edecek

Kaliteli et alıp stoklamak istiyorsanız Carrefoursa marketler, Carrefoursa karta sahip olan vatandaşlara özel olan indirim kampanyasına imza attı. Farklı farklı et çeşitlerinde farklı indirim oranlarına imza atan Carrefoursa marketlerde; hem kaliteli hem uygun fiyatla etin tadına varacaksınız. %100 yerle besiden elde edilmiş olan dana kıyma, dana kuşbaşı, dana sote, döş sarma gibi lezzetler Carrefoursa marketlerde sizleri bekliyor. Eğer Carrefoursa kartınız varsa 27 Şubat 2024 ve 4 Mart 2024 tarihleri arasında indirimli fiyatlardan yararlanabileceksiniz. Dilerseniz Carrefoursa market şubelerinden dilerseniz Carrefoursa online platformlardan bu indirimden yararlanabileceksiniz!

CARREFOURSA KARTA ÖZEL ETLERDE İNDİRİM KAMPANYASI

Carrefoursa kart sahiplerine özel olarak Carrefoursa marketler 27 Şubat - 4 Mart 2024 tarihler arasında özel bir kampanya başlattı. Kampanya doğrultusunda yerli besiden elde edilen ürünler uygun fiyatlarda sizlerin olacak. 4 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek olan kampanya doğrultusunda dana kıyma 449,90 TL’den 399,90 TL’ye, dana kuşbaşı 503,90 TL’den 419,90 TL’ye, dana döş sarma 480,90 TL’den 405,90 TL’ye, dana sote 627,90 TL’den 459,90 TL’ye, dana biftek 567,90 TL’den 459,90 TL’ye, dana tas kebabı 627,90 TL’den 459,90 TL’ye, köfte çeşitleri 458,90 TL'den 405,90 TL'ye düşüyor.

Eğer uygun fiyatlarla et satın alıp stoklamak istiyorsanız, Carrefoursa marketlerde Carrefoursa kart özel yerli besin et ürünlerini kesinlikle kaçırmayın. Sağlıklı etlere indirimli fiyatlarla satın almak istiyorsanız, muhakkak en yakın Carrefoursa market şubesine uğrayabilir ya da Carrefoursa online marketlerden siparişinizi oluşturabilirsiniz.

Yerli besiden kaliteli et arayanlara müjde! 4 Mart tarihine kadar devam edecek

Yerli besiden kaliteli et arayanlara müjde! 4 Mart tarihine kadar devam edecek

İLGİLİ HABERLER

Hayalleriniz cebinize uysun! Kamu Bankası'ndan 1.200 TL - 1.500 TL destek!

Hayalleriniz cebinize uysun! Kamu Bankası'ndan 1.200 TL - 1.500 TL destek!

BİM çıldırdı! Ramazan ayına stok yapmak isteyen 5 Mart' ta koştur koştur gidecek! Baklagillerde tarihi indirim

BİM çıldırdı! Ramazan ayına stok yapmak isteyen 5 Mart' ta koştur koştur gidecek! Baklagillerde tarihi indirim

28 yıkama çamaşır deterjanı o markette 84 TL’ye düşüyor! Koştur koştur gidenler uygun fiyattan yararlanacak

28 yıkama çamaşır deterjanı o markette 84 TL’ye düşüyor! Koştur koştur gidenler uygun fiyattan yararlanacak

Hyundai’den müthiş indirim! O modelinde 220 bin TL’ye varan fiyat avantajı! Tiggo 8 Pro’yu geride bıraktı!

Hyundai’den müthiş indirim! O modelinde 220 bin TL’ye varan fiyat avantajı! Tiggo 8 Pro’yu geride bıraktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sürücülere oh çektiren indirim müjdesi verildi! Benzin, motoin, LPG'de tarife değişti
2
31 dönüm fındık bahçesi açık artırmayla satışa çıkartıldı! Yatırım yapmak isteyen bu fırsatı kaçırmasın
3
29 Şubat gelmeden başvuruları tamamlayın! Öğrencilere 1200 TL burs desteği için son şans!
4
Çamaşır deterjanlarında yüzde 43 indirim başladı! 8 kilogramı sudan ucuza satışta
5
Altın o tarihte şak diye düşüşe geçecek! Rekordan önce son çıkış için tüyo verdi
6
Fiat Fiorino'nun yeni fiyat listesi yüz güldürmedi! Aile arabası sevenler bir tık hüsrana uğrayacak
7
Toyota o modelinde yılın indirimini patlattı! Tam 250 bin TL'lik indirimi ilk yetişen kapacak

PTT'den emekliye kıyak! Acilen gidene 4100 TL-4600 TL hızlıca yatırılacak

BİM çıldırdı! Ramazan ayına stok yapmak isteyen 5 Mart' ta koştur koştur gidecek! Baklagillerde tarihi indirim

PlayStation Plus’ta Bu Ay Fırsat Var! 2 Bin TL Değerindeki Oyunlar Ücretsiz: Mart Ayında 4 Oyun Bedava!

Hyundai’den müthiş indirim! O modelinde 220 bin TL’ye varan fiyat avantajı! Tiggo 8 Pro’yu geride bıraktı!

Badana masrafından kurtaran temizlik tüyosu! Duvardaki kiri ve lekeleri silgi gibi silecek

Hayalleriniz cebinize uysun! Kamu Bankası'ndan 1.200 TL - 1.500 TL destek!

Her yerde 150 TL’ye satılan kağıt havluyu 99 TL’ye alacaksınız! Stok yapmaya hazır olun

28 yıkama çamaşır deterjanı o markette 84 TL’ye düşüyor! Koştur koştur gidenler uygun fiyattan yararlanacak

Sağlık Bakanlığı en az lise mezunu personellerini arıyor! İyi maaşla hemen işe alım yapılacak

PTT'den dev destek! O bireylere yüzde 30 fırsatı açıklandı

Başvuru tarihini kaçırmayın! Belediyeye işçi alımı başlıyor: İşte şartlar

Soğanın Mucizevi Etkisi: Kulak Ağrısı ve İltihabına Son!