Yıldız Demir Çelik 2023-2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Yıldız Demir Çelik (YDÇ), çevresel, sosyal ve yönetişim performansını içeren 2023-2024 Sürdürülebilirlik Raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, Küresel Raporlama Standartları'na (GRI) uygun olarak hazırlandı ve su, enerji verimliliği, dijitalleşme ile toplumsal katkılara ilişkin gelişmeleri kapsıyor.

Raporun kapsamı ve öncelikleri

Rapor; su yönetimi, enerji verimliliği, dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji planları ve sürdürülebilir tedarik uygulamalarını temel alan bir çerçeve sunuyor. Şirket, iş süreçlerinin merkezine sürdürülebilirliği ve kaynak verimliliğini yerleştirdiğini vurguluyor.

Su ve atık yönetimi

YDÇ'nin toplam su tüketiminin yüzde 95'i gri su kaynaklarından sağlanıyor. 2023'te başlatılan projelerle kullanılan suyun yüzde 23,5'i geri kazanıldı. Şirket, deşarj edilen atık suda geri kazanım oranını artırmayı ve tehlikeli atık miktarını ton başına azaltmayı hedefliyor.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji

Enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor; şirket yenilenebilir enerjiye geçiş için hazırlıklarını sürdürüyor. Orta ve uzun vadede fosil yakıt yerine hidrojen kullanımını esas alan projeler geliştiriliyor. Ayrıca güneş ve rüzgar enerjisinden daha fazla yararlanmayı hedefleyen orta vadeli planlar oluşturuluyor.

Sürdürülebilir tedarik ve üretim

YDÇ, yüksek fırınlı üreticilerden alınan hammadde oranını düşürerek karbon emisyonlarını azaltıyor ve sürdürülebilir, sertifikalı hammadde tedarikini artırma yönünde adımlar atıyor.

Dijitalleşme ve endüstriye uyum

Şirket, üretim süreçlerinde dijitalleşme, yapay zeka uygulamaları ve finansal teknoloji uyumlu projeleri devreye almayı hedefliyor. Bu adımlar, YDÇ'nin daha dirençli, esnek ve geleceğe uyumlu bir sanayi yapısı oluşturma stratejisinin temelini oluşturuyor.

Sosyal boyut: İnsan kaynakları ve toplumsal katkı

Sürdürülebilirliğin sosyal boyutunda toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen uygulamalar ön planda. Kadın çalışan oranı yüzde 10'a çıkarıldı. Çalışanların önerileriyle hayata geçirilen projeler ve eğitim alanında yürütülen toplumsal katkılar da raporda öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Performans ve küresel pazardaki konum

Yıldız Demir Çelik, 2023'te devreye aldığı galvaniz ve dilme hattı ile üretim kabiliyetini güçlendirdi ve bölgesel istihdama katkı sağladı. 2024'te kapasite kullanım oranını yüzde 80'e çıkarırken üretiminin yüzde 42'sini ihraç ederek küresel pazardaki konumunu pekiştirdi.

Genel Müdür Selçuk Yılmaz'ın değerlendirmesi

Selçuk Yılmaz, sürdürülebilirliği, kaynak verimliliği ve yaşanabilir bir gelecek hedefiyle iş süreçlerinin merkezine yerleştirdiklerini belirtti. Yılmaz, bu yaklaşımı işlerinin merkezine alarak kaynak verimliliğini ve döngüsel ekonomiyi tüm süreçlerine entegre ettiklerini aktararak şunları söyledi:

"2023'te devreye aldığımız galvaniz ve dilme hattı ile üretim kabiliyetimizi güçlendirirken bölgesel istihdama da katkı sağladık. 2024'te kapasite kullanım oranımızı yüzde 80'e çıkarırken, üretimimizin yüzde 42'sini ihraç ederek küresel pazarlardaki konumumuzu pekiştirdik. Su yönetiminde ve atıkların geri kazanımında attığımız adımlar, yalnızca üretim hatlarımızı iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çevresel etkilerimizi azaltmamıza katkı sağlıyor.

Yenilenebilir enerjiye geçiş için planlama yaptıklarını kaydeden Yılmaz, hidrojen kullanımına yönelik projeler geliştirdiklerinin bilgisini verdi.

"Amacımız karbon ayak izimizi azaltırken yarattığımız değerin yalnızca sektörel değil, toplumsal ve ekonomik düzeyde de karşılık bulmasını sağlamak. Bu rapor da tüm bu adımların sürdürülebilirlik yolculuğumuzda nasıl somut sonuçlara dönüştüğünü ortaya koyuyor."

