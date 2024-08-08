Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı Başladı

Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı Resmi Olarak Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önemli bir gelişmeyi duyurdu. Yeni Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı'nın başvurularının artık kabul edildiğini belirtti.

Programın Hedefi ve Amacı

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın Türkiye'yi kritik teknolojiler alanında bir üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediğini vurguladı. Bu program çerçevesinde daha önce açılan makine, mobilite ve sağlık gibi birçok alanda desteklemeye devam Eden 175 projeyle toplamda 102 milyar liralık bir yatırımı harekete geçirdiklerini açıkladı.

Yeni Çağrının Kapsamı

Bugün itibarıyla duyurulan yeni çağrı, döngüsel ekonomi, iklim teknolojileri, biyoteknoloji, akıllı yaşam teknolojileri, yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojileri ile elektronik ve makine teknolojilerini kapsıyor.

Başvuru Süreci

Kacır, yatırımcılardan 6 kategoride 358 yenilikçi teknoloji alanında, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlere yönelik 1058 ürün ve 34 kritik hammadde üzerine yüksek katma değerli projelerini 13 Eylül tarihine kadar sunmalarını beklediklerini ifade etti.