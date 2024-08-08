Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı Başladı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın 6. çağrısıyla yeni yatırımlar teşvik edilecek.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:00
Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı Başladı

Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı Resmi Olarak Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önemli bir gelişmeyi duyurdu. Yeni Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı'nın başvurularının artık kabul edildiğini belirtti.

Programın Hedefi ve Amacı

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın Türkiye'yi kritik teknolojiler alanında bir üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediğini vurguladı. Bu program çerçevesinde daha önce açılan makine, mobilite ve sağlık gibi birçok alanda desteklemeye devam Eden 175 projeyle toplamda 102 milyar liralık bir yatırımı harekete geçirdiklerini açıkladı.

Yeni Çağrının Kapsamı

Bugün itibarıyla duyurulan yeni çağrı, döngüsel ekonomi, iklim teknolojileri, biyoteknoloji, akıllı yaşam teknolojileri, yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojileri ile elektronik ve makine teknolojilerini kapsıyor.

Başvuru Süreci

Kacır, yatırımcılardan 6 kategoride 358 yenilikçi teknoloji alanında, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlere yönelik 1058 ürün ve 34 kritik hammadde üzerine yüksek katma değerli projelerini 13 Eylül tarihine kadar sunmalarını beklediklerini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine yeni bir boyut katmak isteyene müjde! Resmi Gazete’de memur olma kapısı açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor