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Yurt Dışına Çıkışta Harç Pulu Dönemi Sona Erdi

1 Ocak 2025 itibarıyla harç pulunu kaldıran yeni düzenleme yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:59
Yurt Dışına Çıkışta Harç Pulu Dönemi Sona Erdi

Yurt Dışına Çıkışta 'Basılı Harç Pul' Dönemi Kapanıyor

Yurt dışına çıkarken fiziki olarak alınan "harç pulunun" kullanımı 1 Ocak 2025 itibarıyla sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı, kamuoyunun görüşüne sunuldu.

Kağıt Tasarrufu ve Yeşil Dönüşüm Amaçlanıyor

Bu düzenleme, kağıt tasarrufları ve çevre dostu uygulamalar kapsamında hazırlandı. Yurt dışına çıkış harcı ödemeleri, vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ve PTT vezneleri aracılığıyla makbuz karşılığında gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, GİB'in dijital platformları ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden de harç yatırma imkanı sağlanacak.

Geçerli Pullar İçin Son Tarih 10 Ocak 2025

Yeni düzenleme ile birlikte, 2024 yılının sonuna kadar geçerli olan 500 Türk lirası tutarındaki yurt dışına çıkış harç pulları, 10 Ocak 2025'e kadar kullanılabilecek. Havalimanları ve limanlarda harcın ödenmesinden sonra verilen harç pulları ise tarihe karışıyor.

Elektronik Ödeme Süreci

Artık, harç ödemeleri elektronik ortamda yapılabilecek ve sistem üzerinden kontrol edilebilecek. Çıkış yapılan sistemde, harç tutarının kullanıldığı kaydedilecektir.

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