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Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stoklarındaki Artış

Yurt dışında yaşayanların hisse senedi ve DİBS alımları arttı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:42
Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stoklarındaki Artış

Yurt Dışında Yerleşiklerin Yatırımları Artıyor

Yurt dışında ikamet eden yatırımcıların, Türkiye'deki hisse senedi ve diğer menkul kıymetler üzerindeki ilgi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, yurt dışında yaşayan kişiler toplamda 96,1 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri, yurt dışındaki yatırımcıların 20 Eylül haftasında, 3,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı ve 1 milyar 582,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldığını gösterdi.

Yatırım Stoklarındaki Değişim

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 13 Eylül itibarıyla 33 milyar 645,6 milyon dolar iken, 20 Eylül'de 34 milyar 892,1 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bu dönemde DİBS stoku ise önceki değeri olan 14 milyar 734 milyon dolar'dan 16 milyar 199,7 milyon dolar'a yükseldi. ÖST stokları ise 290,7 milyon dolardan 293,4 milyon dolara çıktı.

Yurt dışında ikamet eden yatırımcıların Türkiye’deki menkul kıymetlere olan ilgisi, piyasalardaki gelişmelerle birlikte artmaya devam ediyor.

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