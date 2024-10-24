Zekeriya Çoştu'dan TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Yanıt

Zekeriya Çoştu'dan Terör Saldırısına Tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, terörizmin toplumların istikrarını ve gelişimini hedef aldığını belirtti.

"Saldırılar Bizi Sindiremeyecek"

Çoştu, "Saldırılar Türk halkını sindiremez ve ilerlememizi durduramayacak" ifadelerini kullanarak, halkın birlik ve beraberlik içinde dimdik durması gerektiğini vurguladı.

DEİK Toplantısında Konuştu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Dijital Çalışma Grubu’nun düzenlediği GO! GLOBAL Türkiye Summit'te konuşan Çoştu, dün gerçekleşen terör eylemini şiddetle kınadı. Hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılar için acil şifa dileyerek, terörizmin insanlık için bir tehdit olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Güçlü Olma Vurgusu

Çoştu, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, terör saldırılarına karşı her zaman dirençli olacaklarını ifade etti.