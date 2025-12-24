Zes ve Alkaş, AVM’lerde Şarj İstasyonu Ağını 5 Yıl İçin Büyütüyor

Zes, AVM konsept yönetimi ve kiralama alanında sektörün öncü kuruluşlarından Alkaş ile imzaladığı anlaşma sayesinde alışveriş merkezlerindeki elektrikli araç şarj istasyonu ağını stratejik olarak genişletiyor.

İş birliği detayları

Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasına öncülük edenlerden ve 1.800’den fazla lokasyonda 5 bini aşkın elektrikli araç şarj istasyonuyla hizmet veren Zes, AVM’lerdeki varlığını güçlendirecek önemli bir adım attı. Anlaşma, Electrip Global CEO’su İnanç Salman ve Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş’ın katılımıyla duyuruldu.

Taraflar arasında imzalanan 5 yıllık iş birliği çerçevesinde Alkaş; AVM lokasyonlarının doğru şekilde konumlandırılması, yeni lokasyon fırsatlarının tespiti ve bu süreçlerde Zes adına danışmanlık ve temsil görevini üstlenecek.

Hedefler ve kapsam

Anlaşma, Zes’in AVM ağı stratejisine ivme kazandırmayı; kullanıcı odaklı, erişilebilir ve kaliteli şarj deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. İş birliği, AVM’lerdeki şarj altyapısının doğru kapasite ve lokasyonla yaygınlaşmasını hedefliyor.

Yönetici açıklamaları

İnanç Salman şunları söyledi: “Şirket olarak uçtan uca hizmet verme kapasitemizi güçlendirmek ve e-mobilite dönüşümü hızlandıracak akıllı sistemlerle Türkiye’nin net sıfır hedeflerine katkı sağlamak için önemli iş birliklerine imza atıyoruz. Alkaş ile kurduğumuz uzun soluklu ortaklığın hem şirketimize hem de ülkemizin geleceğine değer katacağına inanıyoruz. Bugüne kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinde 1600’dan fazla lokasyona şarj istasyonu kurduk. Hedefimiz, bu sayıyı önümüzdeki dönemde daha da artırmak. Bu iş birliği sayesinde, ülkemizin dört bir yanındaki AVM’lerde şarj istasyonu ağımızı genişleterek güçlü bir büyüme ivmesi yakalamaya devam edeceğiz.”

Avi Alkaş ise değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Elektrikli araçlar ve sürdürülebilir ulaşım artık geleceğin değil, bugünün gerçeği. Alışveriş merkezleri ise bu dönüşümün en önemli temas noktalarından biri. Zes ile gerçekleştirdiğimiz bu 5 yıllık stratejik iş birliğiyle, AVM’lerde elektrikli araç şarj altyapısının doğru lokasyonlarda, doğru kapasiteyle ve kullanıcı deneyimini merkeze alan bir yaklaşımla yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Şirket olarak, mekânları sadece ticaret alanı değil; yaşamın, dönüşümün ve sürdürülebilirliğin bir parçası olarak konumlandırıyoruz. Bu iş birliğinin hem sektöre hem de Türkiye’nin enerji dönüşümüne uzun vadeli değer katacağına inanıyorum.”

İş birliği ile Zes, AVM kanalındaki konumunu güçlendirerek Türkiye genelinde şarj ağı genişlemesini hızlandırmayı ve tüketicilere daha erişilebilir e-mobilite çözümleri sunmayı hedefliyor.

ZES, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜCÜNÜ ARTIRACAK ÖNEMLİ BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTI. AVM KONSEPT YÖNETİMİ VE KİRALAMA ALANINDA SEKTÖRÜN ÖNDE GELENLERİNDEN ALKAŞ İLE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPAN ZES, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU AĞINI STRATEJİK OLARAK GENİŞLETİYOR.