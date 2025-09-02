Zeytinoğlu: Orta Koridor Çin-Avrupa Nakliyesini 18 Güne İndiriyor — ŞİÖ Zirvesi Değerlendirmesi

Zeytinoğlu: Orta Koridor Çin-Avrupa nakliyesini 18 güne indiriyor

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi sonrası yaptığı değerlendirmede, Orta Koridor'un deniz yoluna alternatif olarak Çin ile Avrupa arasındaki nakliye süresini 18 güne indirdiğini vurguladı.

ŞİÖ Zirvesi ve Türkiye'nin konumu

Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılımını takiben gelişmeleri ele alırken, ŞİÖ'nün dünya yüzölçümünün yüzde 24'ünü ve dünya nüfusunun yüzde 42'sini kapsayan, gelişmekte olan ülkelerin bir araya geldiği önemli bir blok olduğunu belirtti. Açıklamasında şu noktalara dikkat çekti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu ŞİÖ Zirvesi'ne katıldı. ŞİÖ, Çin, Rusya ve Hindistan gibi dünya yüz ölçümü ve nüfusunun önemli bir bölümüne ev sahipliği yapan ülkeleri ve Türkiye'nin yakın kültürel ve etnik bağlara sahip olduğu Orta Asya Türk cumhuriyetlerini içinde barındırıyor. Özelikle Başkan Donald Trump liderliğinde ABD'nin küresel örgütlere arkasını dönmesi ve 'Önce Amerika' diyerek dış ekonomik ve siyasi ilişkilerini ikili müzakere ve pazarlıklara bağlaması uluslararası sistemde bir güç ve lider boşluğu yarattı. Kökeni 1996'da kurulan Şanghay Beşlisi'ne dayanan ŞİÖ ve BRICS gibi platformlar şimdi yeni bir düzen arayışında daha etkili rol oynamaya başladı. Türkiye'nin bu gibi oluşumları yakından izleyerek etkileşim içine girmesi önemli."

Orta Koridor'un stratejik avantajları

Zirvede; terörizm, aşırılık ve bölücülükle mücadele, siber güvenlik ve hibrit tehditler, ticaret ve ulaştırma koridorları gibi başlıkların ele alındığını kaydeden Zeytinoğlu, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmede de bulundu. Orta Koridor ile ilgili değerlendirmesinde ise şu ifadeyi kullandı:

"Deniz yoluna alternatif bir rota oluşturan Orta Koridor hem Çin ile Avrupa arasındaki nakliye süresini 18 güne indirmekte, hem de kuzey rotasına göre daha güvenli bir rota olarak öne çıkmakta. Türkiye, Orta Koridor'un limanlar yoluyla Avrupa, Kuzey Afrika ve Akdeniz Bölgesi'ne bağlanması için vazgeçilmez bir fırsat oluşturuyor."

AB ilişkilerine vurgu

Zeytinoğlu, ŞİÖ ve BRICS gibi platformlarda yer almanın stratejik önemine işaret ederken bunun Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefini geri plana atmaması gerektiğini vurguladı. Açıklamasında şu değerlendirme yer aldı:

"Ancak ŞİÖ gibi platformlar Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) hedefinin geri plana atılmasına yol açmamalı. ŞİÖ veya BRICS gibi oluşumlar AB'nin bir alternatifi değil. AB, Avrupa ekonomisini regüle eden ticari ve siyasi bir aktör olarak ağırlığını koruyor. Türkiye'nin 2025'in ilk altı ayındaki ticaretinin yüzde 59'u (yüzde 43,9'u AB olmak üzere) Avrupa'ya yapıldı. Bu açıdan Avrupa'yla ilişkilere de en az Çin ve Rusya kadar ağırlık vermeliyiz."