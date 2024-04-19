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25 Nisan öncesinde mevduatlarda hareketlilik: 32-92 güne oran yüzde 67 yükseldi

İhtiyaç kredi faizlerinde de düşüşün yaşandığı belirtilirken, vatandaşın en çok tercih ettiği vade tutarları 32-92 günlük vadelerde mevduat faizleri yüzde 67'ye kadar yükselmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 18:33
25 Nisan öncesinde mevduatlarda hareketlilik: 32-92 güne oran yüzde 67 yükseldi

5 Nisan'da biten haftaya göre yapılan değerlendirmede bankaların mevduatlarında büyük bir düşüş olduğu geçtiğimiz gün açıklandı. Yaşanan bu gelişme sonrasında TL'nin değer kaybetmemesi adına anında harekete geçirilerek mevduat faizlerinde artışa gidildi. Yapılan hesaplamalarda mevduat faizlerinde 3 puanlık bir artışın sağlandığı belirtildi. Yaşanan bu artışın mevduat hesaplarına da artı getiri olarak yansıyacağı tahmin ediliyor. İhtiyaç kredi faizlerinde de düşüşün yaşandığı belirtilirken, vatandaşın en çok tercih ettiği vade tutarları 32-92 günlük vadelerde mevduat faizleri yüzde 67'ye kadar yükselmiş bulunuyor.

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MEVDUAT FAİZLERİ ARTTI

TCMB tarafından haftalık düzenli olarak haftalık para ve banka değerlendirmeleri sunuluyor. bankacılık sektörünün toplam mevduatının geçtiğimiz haftalara göre düşüş sağladığı açıklanırken tüketici kredisi faizlerinin de 3 puan gerilediği belirtildi. 32-92 günlük mevduatlarda da 3 puanlık faiz oranlarının 3 puan arttırıldığı açıklanırken, cari kredi faizleri de söz konusu tarihe göre yaklaşık 2 puan artış sergiledi.

Bankalardaki toplam mevduatın düşmesi talebin düşüşü anlamını taşırken bu sayede 3 puanlık bir oranla dengeleme sağlandığı ortaya çıktı. Yurt içi yerleşiklerin YP mevduatlarında ise parite etkisini göz ardı ettiğimizde 4 milyar 580 milyon dolarlık azalma yaşandı.

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geçen yılın aynı dönemine göre %49,60'lık bir yükseliş gösteren Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi o dönemden bu yana rekor seviyeye ulaştı. Tüketici kredileri gerilerken, taksitli ticari krediler ve kredi kartları bakiyelerinin arttığı olarak yorumlanan bu değerlerde Bankacılık sektörünün genel kredi hacminde ise önemli bir artış söz konusu olduğu belirtilmiş bulunuyor

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25 Nisan öncesinde mevduatlarda hareketlilik: 32-92 güne oran yüzde 67 yükseldi

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