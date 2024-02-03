31 Mart'tan sonra emekliye yeni destek! Her 5 bin lira ikramiye ödenecek

Emekli maaş zammı sonrasında en düşük emekli maaşı 10.000 - 11.200 TL olarak ödenmeye başladı. Ancak aldığı maaşı yetmeyen kirada oturan emeklilere özel olarak belediyelerden sağlanan destekler de devam ediyor. Bu destekler özellikle de seçimin yaklaşması sonrasında hız kazanmış bulunuyor. Belediye destekleri gün gün açıklanıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu açıklanmıştı. 31 Mart seçimleri öncesinde partililerden seçim vaatleri açıklanmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta seçim manifestolarına devam ederekn, özellikle de emekliye yönelik programlar da açıklanmaya devam ediyor. Dar gelirli emekliye yapılan doğalgaz desteği ve et yardımının yanı sıra aylık olarak ek ödeme yapılacağı açıklanırken, Altınok da emeklilere özel olarak hazırlanan seçim vaadini açıkladı.





Yerel seçimlere 2 aydan az bir vakit kaldı. Partiler ve adaylar seçim çalışmalarına devam ediyor. Özellikle de ekonomik anlamda açıklanan destekler çok dikkat çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Antınok tarafından da emeklilere özel her ay düzenli ödeme sağlanacağı ve bu ödemenin 5.000 lira olacağı belirtilirken, evi olmayan vatandaşa da kira öder gibi ev sahibi olma vaadi açıklanmış bulunuyor. CHP'nin adayı Mansur Yavaş bu vaat ile alakalı yaptığı açıklamada ''Cumhurbaşkanını eleştiriyor'' yorumunu yaparken karşı taraftan da açıklama gecikmedi. Seçim vaatleri özellikle de büyük illerde çok dikkat çekiyor. İstanbul da yaşanan gelişmeler akabinde Ankara'da da son dakika manifestolar devam ediyor.

MANSUR YAVAŞ VE ALTINOK KAPIŞMASI

Cumhur ittifakının belediye başkan adayı olan Turgut Altınok geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda emeklilerİ ve Kiracıları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Yapılan vaat açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi





EMEKLİYE HER AY 5 BİN TL

Altınok gazetecilere yaptığı açıklamada doğalgaz ve et yardım miktarlarının arttırılacağını belirtirken Özellikle de emeklilere her ay 5000 lira ikramiye ödemesi yapılacağını açıkladı.

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK

Kiracılara ev sahibi olma imkanı sağlanacak. Ankara genelinde evi olmayan vatandaşları ev sahibi yaptıracak projelerin olduğunu açıklayan Altınok kiracıların kira öder gibi ev sahibi olacağını belirtti. Binlerce konut yapılacağını belirten Altınok, t sosyal yardımlar konusunda da bütçe Ayarlamasını yapacaklarını sözlerine ekledi