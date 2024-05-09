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Alkol ve tütün ürünleri zamdan yıkılacak: 15-20 TL zam cepleri boşaltacak

Özellikle de yeni yıl sonrasında alko ve tütn ürünlerinde durdurulamaz zamlar devam ediyor. Ocak ayı başında KDV artışı ile artan sigara ve alkol fiyatları tekrardan güncellenmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 13:05
Alkol ve tütün ürünleri zamdan yıkılacak: 15-20 TL zam cepleri boşaltacak

Özellikle de yeni yıl sonrasında alko ve tütn ürünlerinde durdurulamaz zamlar devam ediyor. Ocak ayı başında KDV artışı ile artan sigara ve alkol fiyatları tekrardan güncellenmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta zamlanan sigara fiyatlarına bu hafta itibari ile 3 TL'lik bir zam daha gelirken, alkol grupları arasında özellikle de yaz mevsiminde en çok serinleten bira fiyatlarına yaz gelmeden kısa süre içerisinde zam yapılması planlanıyor. Bu zam tutarının 15- 20 TL civarında olacağı öngörülürken, Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş tarafından yapılan açıklama ile bu tutar doğrulandı. 

zam

BİRA FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Bira fiyatlarına yapılması planlanan zammın, alkol tüketenlerin cebini ve sosyal hayatını olumsuz etkileyeceğe benziyor. Sigara fiyatlarına hafta başında gelen son zamla birlikte, en ucuz sigaranın fiyatı 60 lira sınırına dayanmışken, şimdi de biraya gelecek zam, tüketicilerin alım gücünü daha da zorlayacağa benziyor. Yapılan zamlar karşısında vatandaşların günlük harcamalarını daha dikkatli planlamalarını gerektirecek iken alternatif içecek seçeneklerine yönelmelerine de sebebiyet verebileceği yorumları yapılırken, Biraya zam ne zaman gelecek sorusunun yanıtı araştırılıyor. 

Aybaş tarafından açıklaması yapılan bira zammı sosyal medya da bir çok yorum alırken “Zammı duyan üstüne soğuk su içecek”  mizahi paylaşımları da yapılıyor. Yapılması planlanan bira zammının önümüzdeki hafta içerisinde uygulamaya geçeceği tahminleri sunulurken, 10 15 TL civarındaki büyük zam oranının uzun zamandır yapılmadığı da belirtilmiş bulunuyor. Zam sebebi olarak ise artan maliyetler gösteriliyor

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