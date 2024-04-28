Altın biriktirenlere bomba rakam! 2025'te altının kaç TL olacağını açıkladılar

Raporun temel bulguları şöyle..

Yatırımcıların güvenli limanlara olan talebinin artması ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatlarının 2024 yılında rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Altın fiyatı 2025'te bir miktar düşecek Küresel ekonomideki toparlanma ve faizlerdeki yükseliş nedeniyle altının fiyatında bir miktar düşüş yaşanabilir.

Gelişen ülkelerden altın talebi artacak. Özellikle enflasyonla boğuşan ülkeler, altın rezervlerini artırabilmek adına daha fazla altın alacak. Jeopolitik riskler ise altın fiyatlarını destekliyor. Ortadoğu'daki gerginlikler ile diğer jeopolitik riskler ise yatırımcıları altın tarafına yöneltecek. Emtia fiyatları 2023'ten itibaren sabit kalacak.





Dünya Bankası'nın Emtia Fiyat Endeksi son iki yılda önemli bir değişiklik göstermedi. Emtia fiyatları 2024'te düşebilir. Jeopolitik gerilim durumunun azalması ve küresel ekonomik toparlanma emtia fiyatlarında düşüş trendi yaratabilir. Petrol fiyatları 2024'te 84 dolara, 2025'te ise 79 dolara düşebilir.

Brent ham petrolünün ortalama varil fiyatının 2024 yılında 84 dolar, 2025 yılında ise 79 dolar olması beklenmekte. Orta Doğu'daki çatışmalar petrol fiyatlarını artırabilir. Orta Doğu'da artan çatışmalar petrol arzında aksamalara yol açarak petrol fiyatlarının önemli ölçüde artmasına neden olabilir. 2024 yılında enflasyondan korunma aracı olarak altın ön plana çıkacak.

Yüksek küresel enflasyon, yatırımcıların enflasyondan korunma aracı olarak altını tercih etmesine yol açabilir. Merkez bankaları faiz artırımlarını dikkatli yapmalı. Merkez bankaları faiz artırımı yaparken keskin fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki etkisine dikkat etmeli.