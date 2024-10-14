Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Asgari ücret ile alakalı zam şaibeleri devam ediyor. Asgari ücretli merakla Ocak ayında yapılacak olan asgari ücret zammını beklerken, ortaya atılan iddialarda ve kimi kesimlerden gelen taleplerde bölgesel asgari ücretin yeniden devreye alınması talebi yineleniyor. 2024 Ocak ayında yapılan açıklama ile birlikte asgari ücrete sene içerisinde bir kere zam yapılacağı ifade edilirken, Temmuz ayında ara zam almayan asgari ücretlinin maaşı enflasyon karşısında erimeye başlamış bulunuyor. Hal bu iken asgari ücret zammı ile alakalı beklentiler de artmaya devam ediyor. 2025 asgari ücret zammı için bekleyiş sürerken, MÜSİAD'ın ortaya attığı "bölgesel asgari ücret" önerisi, milyonlarca asgari ücretlinin dikkatini çekiyor. İstanbul gibi büyük şehirlerdeki yüksek yaşam maliyetleri ile Anadolu’nun daha makul geçim koşulları arasındaki farkların dikkate alınması gerekliliğinden bahseden MÜSİAD yetkilileri, beklentileri de arttıracağa benziyor.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, “Anadolu’nun hem geçim şartları daha iyi hem kira fiyatları daha düşük. Kiradan 10 bin TL’lik bir fark oluşabiliyor,” şeklinde yaptığı açıklaması ile birlikte asgari ücrete bölgesel zam uygulamasının tekrardan devreye girmesini talep etmiş bulunuyor.



BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Bölgesel asgari ücret, bir ülkedeki farklı coğrafi bölgelerde var olan ekonomik koşulların, yaşam standartlarının ve giderlerin farklılık göstermesi sebebiyle, asgari ücretin yerel koşullara göre belirlenmesi anlamına gelmektedir. Büyük şehirlerdeki yaşam maliyetleri, Anadolu şehirlerine göre daha fazla olmakta iken ülkemizde bu uygulama 1951’den 1974 yılına kadar devam etmiştir. Ancak bu uygulama, zamanla işçi haklarının ihlali ve eşitsizlik yaratması sebebiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

ENFLASYION VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI BEKLENTİLERİ

1 sene sonra zam alacak olan asgari ücretli, enflasyonun üzerinde alım gücünü arttıracak bir zam bekliyor. Bölgesel Asgari ücret şu an sadece tekli olarak sunulurken, devletin bu konu ile alakalı henüz bir çalışması bulunmuyor. Asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak iken Asgari Ücret Komisyonu'nun alacağı karar, milyonlarca çalışanın hayatını doğrudan etkileyecek

3 SENELİK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

2024: 20.002 TL (alt sınır), 17.002 TL (üst sınır)

2023 Temmuz-Aralık: 13.414,50 TL (alt sınır), 11.402,32 TL (üst sınır)

2023 Ocak-Haziran: 10.008 TL (alt sınır), 8.506,80 TL (üst sınır)

2022 Temmuz-Aralık: 6.471 TL (alt sınır), 5.500 TL (üst sınır)