Bakan Işıkhan o emekliye müjdeyi verdi! 4500 TL ek zam İşte yeni maaş tablosu

16 Ocak tarihinde yılbaşı tatili son bulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekliler için yoğun mesai devam ediyor. En düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye çıkartılması ve emekliye %42,6 zam yapılması onayı verilirken milyonlarca kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren ek gösterge konusu ile alakalı da araştırmalar merakla yapılıyor.

6 milyona yakın kamu çalışanının maaşından, emekli aylığına ve ikramiyelerine kadar birçok faktörü belirleyecek olan 3600 ek göstergenin, meclise sunulacak olan yeni torba yasada yer alacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz sene Ocak ayında uygulanan 3600 ek gösterge uygulamasının 2024 yılında da devreye alınıp alınmayacağı merakla bekleniyor. Milyonlarca birey 3600 ek gösterge düzenlemesi için gelecek olan açıklamayı bekliyor.

3600 EK GÖSTERGE ONAYLADI MI?

2024 yılı gündeminde yer alan 3600 ek göstergenin torba yasada yer alacağı sosyal medya üzerindeki tartışmalarda yer alırken, TBMM'nin tatilden çıkması sonrasında görüşülmeye başladığı da iddialar arasında bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan torba yasada ev hanımlarına emeklilik yargı paketi gibi konuların yanı sıra 3600 ek göstergenin de devreye alınıp alınmayacağı konusunun işlendiği tahmin ediliyor.





BAKAN IŞIKHAN’DAN EK GÖSTERGE MÜJDESİ

Asgari ücretin açıklandığı dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamada 1. döneme yükselecek olan memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesinin kısa zaman içerisinde devreye alınacağı belirtilerken 2024 yılı içerisinde onaylanacağı açıklanmıştı.

4C EKLİSİNİN MAAŞLARI ARTIYOR

Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklama sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanları tarafından 3600 ek gösterge ile alakalı hesaplamalar da yapılmış bulunuyor. Yapılan hesaplarda 30 yıllık hizmet süresini dolduran ve 3600 ek göstergeye dahil olan emeklinin en az 4.500 lira artı maaş alacağı tahmin edilirken ikramiyelerine ise 150.000 liralık artış olarak yansıyacağı açıklanmış bulunuyor





3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA İLE SUNULACAK MI?

Bakan Işıkhan'ım 3.600 ek göstergeye yükselecek olan devlet memurları için düzenleme yapılacağı müjdesini vermesi sonrasında ve bunu da 2024 yılın içerisinde tamamlayacaklarını belirtmesi akabinde meclise sunulacak olan 86 maddelik torba yasada yer alacağı tahmin ediliyor