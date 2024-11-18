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Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından son dakika yeni destek genelgesi yayımlandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:19
Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından son dakika yeni destek genelgesi yayımlandı. Yayımlanan yeni destek, sokakta yaşayan kimsesizleri ilgilendiriyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kış aylarında sokakta kalan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Yapılan açıklamada Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın imzasıyla gönderilen genelgenin, 81 il valiliğine, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerine ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaştırıldığı ifade edildi.  

EVİ OLMAYANA DESTEK 

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın imzasıyla duyurulan genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması hedefleniyor. Bakanlık açıklaması ile tüm illerdeki evsiz ve kimsesiz bireylerin belirlenmesi için yoğun çaba sarf edileceği ve tespit edilen kişilerin barınma, beslenme, giyim ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarının karşılanacağı ifade edildi.  

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

KIŞ TAM GELMEDEN ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK 

Her ilde, ilçe de ve mahallenin bağlı olduğu birimlerin araştırmaları kapsamında evsiz, kimsesiz ve sokakta yaşayan kişilerin belirleneceği ifade edildi. Kış şartlarının zorlu geçeceği öngörülerek, bu kişilerin ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması için gerekli çalışmalar başlatılıyor.  

KAMU MİSAFİRHANELERİ VE OTELLER ÖN PLANDA OLACAK 

Yayımlanan genelgenin detaylarında soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının, kamu misafirhaneleri ve oteller aracılığıyla karşılanacağına karar verildi.  

PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK 

Kimsesizlere sağlanacak desteklerin yanı sıra psikolojik olarak da destek sağlanacağı ifade edilmiş bulunuyor. Uzman ekipler tarafından kimsesizlere psikolojik destek verilmesi planlanırken sosyal hayata yeniden kazandırılmaları için gerekli çalışmaların da yapılacağı ifade edilmiş bulunuyor.  

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