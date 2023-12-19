Bankada parası olana gün doğdu! Mevduat faizlerinde görülmemiş oranlar: Paralar kat kat katlanacak

Pandemi sürecinin finansal planlamada ve tasarruf anlayışında meydana getirdiği değişikliklerle birlikte, bireyler gelir kayıplarıyla başa çıkabilmek ve geleceğe daha güvenli adımlar atabilmek adına yatırım alternatiflerini değerlendiriyor. Gelir düşüşleri yaşayan bireyler birikimlerini kullanarak bu süreci atlatmaya çalışırken, pandemi sonrasında elinde likit paraya sahip olanlar ise çeşitli yatırım fırsatlarını göz önüne alarak portföylerini çeşitlendirmeyi tercih ediyor.

Geleneksel yatırım araçlarına olan talebin arttığı bu dönemde, özellikle döviz ve altın gibi güvenli limanlara olan ilgi yüksek. Ancak, ev ve araba fiyatlarındaki artış nedeniyle bu varlıklara olan talep de gözle görülür bir şekilde yükselmiş durumda. Son günlerde bankaların faiz oranlarını artırması ise mevduat hesaplarını en çok tercih edilen yatırım aracı haline getirdi.

ÜST LİMİT 650 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ





Merkez Bankası'nın şahin bir faiz artışı yaparak politika faizini yüzde 40 seviyesine çıkarması, beraberinde mevduat ve kredi faiz oranlarında güncellemelere neden oldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun garantisi üst limitinin 650 bin TL'ye yükseltilmesi ise yatırımcılarda güven oluşturdu. Banka iflası durumunda devlet güvencesinin 650 bin liraya kadar çıkması, mevduat hesaplarına olan talebi artırdı.

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ ARTIŞ 2024 YILINDA DA SÜRECEK





Bankalar arasındaki faiz yarışının kızıştığı bu dönemde, mevduat faiz oranlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor. Ekonomist Dr. İsmet Demirkol, mevduat faizlerindeki artışın kredi maliyetlerini de yükseltebileceğini belirtiyor. Merkez Bankası'nın faiz artışlarına devam etmesi öngörülürken, mevduat faizlerindeki artışın 2024 yılında da devam etmesi muhtemel.

Bankalar, müşterilere sundukları faiz avantajları ve hoş geldin faizleri gibi çeşitli avantajlarla yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor. Ancak, yatırım yapmak isteyen bireylerin faiz oranları, vadeler ve ek avantajlar konusunda dikkatli bir değerlendirme yapmaları önem taşıyor. Rekabet ortamı, müşterilere daha iyi ve cazip fırsatlar sunmaya yönlendirirken, tüketicilerin bu avantajları en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Faiz oranlarını karşılaştırmak, hoş geldin faizleri gibi avantajları değerlendirmek ve pazarlık yapmak, bankalara para yatırırken dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında bulunuyor.