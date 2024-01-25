Borçluları dar boğazdan kurtaran destek! Tüm borçlar siliniyor

TBMM'ne sunulan teklifle beraber GSS prim borcu olan vatandaşlara af imkanı getirildi. Torba Kanun tasarısıyla beraber maddeler yasalaşırken gecikme cezası ve gecikme zammı gibi borçlar vazgeçilmez hale geldi. GSS borcu için primlerin son durumu haberimizde.



GSS'ye 1 Ocak 2012 tarihiyle beraber değişiklik yapılırken prim ödeme zorunluluğu getirilirken kapsam dışı kalanlar, çalışmayanlar ve çalışanlar olarak ayrılmaktadır. sigortalı çalışanların kendi primlerinin dışarıdan ödemeleriyle geri ödeme durumunda her ay sigorta borcu getirildi.





GSS BORCU OLUŞUMU

Aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşarak gelir testinin tespiti yapılarak gelir testinde her ay ilgili ay üzerinde asgari ücretin GSS prim hesabında borç oluşmaktadır. Bu durumda ise GSS primleri birikerek borçların zamanında ödemeyenlerden icra ya da haciz durumunda borç talepleri oluşturuldu.



GSS AFFINDAN FAYDALANANLAR

1 Ocak 2014 tarihiyle beraber GSS prim borcu olanlar için af düzenlemesi getirilirken ödenmemiş gss primlerindeki gecikme cezası ve gecikme zammından vazgeçilecektir.

TBMM üzerinde yeni kararların alınması beklenirken Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yasalaşması için zaman bekleniyor. GSS prim borçlarının en kısa sürede sonlandırılması bekleniyor.



GSS BORCU SORGULAMA

e devlet üzerinden tc kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak sorgulama yapılabilir. GSS sorgulama kısmına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi gerçekleşir.

