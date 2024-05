Borsa İstanbul'da gerileme! BIST 100 endeksi %1,59 düştü!

BIST 100 Endeksi CDS'e Rağmen Geriledi!



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya başlayan yükseliş trendini sürdüremeyerek güne gerilemeyle başladı. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden endeks, 10.203,75 puana kadar geriledi. Bankacılık endeksi değer kaybederken, holding endeksi hafif bir yükseliş kaydetti.



Ekonomik Belirsizlikler ve CDS'te İyileşme

Türkiye ekonomisine yönelik belirsizliklerin azalması ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunda yaptığı açıklamaların ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) iyileşme devam etti. CDS'te Şubat 2020'den bu yana ilk defa 273,75 baz puana gerileme gerçekleşti.

Borsa Günü Negatif Tamamlandı

Despite the positive developments in CDS, BIST 100 index could not maintain its upward trend. The index closed the day with a 1.59% decline, settling at 10.055.9 points. The banking index lost value, while the holding index experienced a slight increase.