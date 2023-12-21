Çiftçilerin beklediği tarımsal destek ödemeleri yarın başlıyor! İşte ödeme saatleri

Devlet ihtiyaç sahibi dar gelirli vatandaşa desteklerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile sağlarken, üretimin kuvvetlendirilmesi ve fiyatların da düşmesi adına üreticiye sunulan destekler Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığı ile ödeniyor. Tarımsal destek ödemeleri farklı kalemlerde her hafta Cuma günleri hak sahibinin Ziraat bankası hesabına yatırılıyor. Ödemeler ile alakalı hak sahibi çiftçi hafta hafta ödemeleri yakından takip ediyor. Yaşanan son gelişmelerde Bakan İbrahim Yumaklı tarafından son dakika açıklama yapılmış bulunuyor.

Aralık ayında da hak sahibi vatandaşın hesabına destek ödemeleri yatırılıyor. Yılın son destek ödemesinin ise yarın itibari ile hesaplara geçeceği belirtilmiş bulunuyor. TCKN'ye göre ödenen tarımsal destek yardımı en son 15 Aralık tarihinde 11 farklı kalemde hesaplara aktarılırken, TCKN'ye göre 0,2 olanlar içinde destekler yarın hesaplara aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor.

22 Aralık 2023 Cuma saat 18.00'den sonra tarımsal destek ödemesinin alt kategorisinde yer alan süt desteğinin hesaplara aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor. Her hafta Cuma günleri hesaplara aktarılan destekler ile alakalı olarak bakanlık tarafından bir kaç öncesinde açıklama yapılıyor.





TCKN'YE GÖRE HESAPLARA AKTARILACAK

Geçtiğimiz hafta TCKN son hanesi 4,6,8 olan hak sahibi çiftçiye 11 farklı kalemde destek ödemesi yapılmıştı. Bu destekler; Tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği, süt desteği, Kırsal kalkınma yatırım desteği, Hayvan gen kaynakları desteği, İpekböceği desteği, Küpe uygulama desteği, Tiftik üretimi desteği, Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, Düve alım desteği olarak açıklanmıştı.

22 ARALIK 2023 CUMA TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ

Cuma günleri sağlanan destekler ile alakalı hafta hafta bakanlık ödeme tutarlarını da açıklıyor. Her hafta olduğu gibi 22 Aralık tarımsal destek ödemeleri de merak ediliyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bahsi geçen destek ödemelerinin TCKN son hanesi 0,2 olanlara sağlanacağı bildirilmiş bulunuyor.

2024 YILINDA DESTEKLERE ZAM

Yeni yılda neredeyse devlet tarafından sağlana ntüm desteklere zam yapılması planlanıyor. Bu kapsamdan Tarımsal Destek ödemesi alan çiftçi de faydalanacak. Ocak ayı itibari ile tarımsal destek ödemelerine de zam yapılacağı biliniyor. Konu ile alakalı bakanlık tarafından açıklama yapıldığı anda haberimiz güncellenecektir.