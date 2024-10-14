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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Zamlarla alakalı uzmanların ve ekonomistlerin hesaplamaları devam ederken, kulislerden sızan bilgiler de gün gün kamuoyuna çıkabiliyor

Yayın Tarihi: 14.10.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Temmuz ayında enflasyon zammı alan emekli, gözünü Ocak ayı zammına çevrili bekliyor. Hal bu iken 3 Ocak’ta açıklanacak olan enflasyona ek olarak refah payı müjdesini bekleyen emekliye verilecek müjde de seyyanen zam beklentileri de devam ediyor. Bilindiği üzere 2024 yılı emekliler yılı ilan edilmesi akabinde tüm emekli Mart seçimleri öncesinde seyyanen zam beklentisine girmiş ama teklif kabul edilmemişti.  

EMEKLİ ZAMMI İÇİN GÖZLER OCAK AYINDA 

SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklisi Ocak ayında yeni maaşlarını almaya başlayacak. Konu ile alakalı uzmanların ve ekonomistlerin hesaplamaları devam ederken, kulislerden sızan bilgiler de gün gün kamuoyuna çıkabiliyor. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonu yapılacak emekli maaşı zammıyla ilgili beklenen açıklamayı yaparken, emekliye seyyanen zam gelebileceği konusuna değindi. Bu kapsamda Küçük, emeklilere yönelik seyyanen zam ve iyileştirme ihtimaline dikkat çekerek milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. 

Özellikle de son 2 senedir emeklinin alım gücü artan enflasyondan mütevellit kat be kat düşerken, Küçük, “Bir öğretmen 48 bin TL alıyorsa, emekli öğretmenin maaşı da en az 35 bin TL olmalı” dedi.  Maaşlar arasında adaletsizlik olduğunu savunan Küçük, bu adaletsizliğin giderilmemesi halinde AK Parti'nin seçmen nezdinde sorun yaşayabileceği uyarısında bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

3 OCAK SONRASI ŞEKİLLENECEK 

Her ne kadar uzmanların hesaplamaları devam etse de zam oranı 3 Ocak TÜİK açıklaması sonrasında çalışmalar başlayacak. Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete ek olarak emekli aylıklarına seyyanen bir artırma yapabileceğini ön görürken, emeklinin maaşlarında önemli iyileştirmelere mahal verebileceğini sözlerine ekledi.  

TÜED TEKLİF VERMİŞTİ 

Emekliye seyyanen zam beklentisi uzun zamandır bekleniyor. Öyle ki geçtiğimiz senelerde memura  yapılan 8077 TL’lik seyyanen zam akabinde emekli için de seyyanen zam çalışmalarının başlaması beklenmekteydi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün de Temmuz zammı öncesinde emekliye seyyanen zam talebinde bulunmuştu. Öyle ki geçtiğimiz dönem memura verilen 8077 TL’lik zammın günümüze uyarlanmış hali ve büyüme oranı eklentisiyle 15.000 TL’lik seyyanen zam beklentisi Ergün tarafından dile getirilmişti.  


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