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Dolar kahini 1 Nisan'da doların kaç TL olacağını açıkladı! Ortalık kan revan olacak

Uzman isim seçim sonrası dolar kurunun geleceği seviyeyi açıkladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 14:47
Dolar kahini 1 Nisan'da doların kaç TL olacağını açıkladı! Ortalık kan revan olacak

Dolar kurunda rekor yükseliş yaşanacak! Seçimden sonra bu seviyeye yükselecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEÇİM SONRASI DOLAR KURU

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik son hızıyla devam ederken uzman isimler sık sık tahminlerini paylaşıyor. Ekonomist Selçuk Geçer doların 31 TL baskılanmasının sürdüğünü ve gerçek kur değerinin 45-50 TL aralığında olduğunu söyledi. Seçim sonrasında önemli yükselişler olacağını söyleyen Geçer, turizm ve ihracat sektörlerinde fiyatlanma olduğunu ve doların gerçek değerinin 50 TL olduğunu söyledi. Selçuk Geçer dolar kuruyla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Enflasyon hesaba katıldığında doların 50 TL olması gerekiyor. Son iki senede dolar 50 TL'ye yükseldi. Doların gerçek değeri, olması gereken değer budur. Bana dolar ne zaman 45 TL, ne zaman 50 TL olacak diye soruluyor. 

seçim sonrası dolar gidişatı

Dolar zaten 50 TL seviyesinde. Senin 31 TL seviyesinde tutuyor olman 50 TL olmadığı anlamına gelmiyor. İhracatçıya, turizmciye herkese söyledim. Bu arkadaşların hepsi 40 TL üstünden fiyat veriyor kimse de itiraz etmiyor. Birçok sektör 40-50 TL aralığındaki seviyeyi kullanıyor. Reel sektörün, malını yenileyebilmesi, maliyetleri karşılaması, kâr oranını yüzde 5-10 aralığında tutması için bunu yapmak mecburi. Seçim sonrasında dövizde ani hareketlenme olacak. Baskı devam ederse turizm ve ihracat gelirleri azalacak. Yatırımcılar yurtdışına gidecek, sen onların getirdiği dövizin yarısını alıyorsun çünkü. Bugün dolar 50 TL olmalı ancak 30 TL seviyesinde. Sene sonunda 60-70 TL seviyesinde olması gereken dolar baskılanmaya devam edilirse ne olur? Dolar kontrolden çıkar, bir anda 60 TL'ye yükselir. Sene sonunda 60 TL'ye gitmesiyle, sene sonunda bir ayda gitmesi arasında önemli fark olur. Birisi kriz yaratır, zarar verir. Diğer normal gidişat olur, herkes hazırlanır. Bu sebeple seçimden sonra dövizde önemli dalgalanmalar yaşanacak.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

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