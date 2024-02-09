Emekli ara zammı rafa kalksa da sosyal destekler geliyor! Kira, ulaşım, fatura desteği açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''2024 yılı tıpkı 2023 gibi emeklililer yılı olacak'' açıklaması sonrasında bir çok gelişme yaşanmaya başlamış bulunuyor. Emekliye ilk yapılan yüzde 42.6'lık zammın memur maaş katsayısına eşitleyecek ikinci zam ile bu sürecin başladığı tahmin ediyor. Zamlı emekli maaşlarını alan emeklinin gözü kulağı şimdilerde emekliye yapılacak bayram ikramiyesine çevrildi. İkramiyerlerde de gözle görülür bir artış yalanacağı tahmin ediliyor. Öyle ki 2 bin lira olan ikramiyelerin 5 bin liraya çıkartılması söz konusu. Bu iddiaların akabinde kulislerde emekli ile alakalı bir çok gelişme mevcut.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA KİRA DESTEĞİ

En düşük emekli maaşı alan ve başka bir geliri olmayan emekliye sosyal destek ödemesi ile alakalı gelişmeler yaşanıyor. Öte yandan fatura yardım olarak da elektrik, su, doğalgaz destekleri için çalışmaların başlayacağı tahmin ediliyor. Emekliye sağlanan sosyal ve ekonomik desteklerin yanısıra refah paylarını bir yükseltmek adına bir uygulama için fişe basıldı. Emeklinin topluma kazandırılması adına da kültürel destek, sosyal imkan, sağlık harcamaları ve ulaşım düzenlemesi gibi bir çok düzenlemenin yapılacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.





BAYRAM İKRAMİYESİ

Bayram ikramiyesinin 5 bin lira olacağı ve emekliye seçimlere kadar artı bir zam daha yapılacağı tahmin edilirken, artı zammın rafa kaldırılacağı ancak emekli bayram ikramiyesinin zamlı bir şekilde seçimlerden önce emeklinin hesabına aktarılacağı tahmin ediliyor. Öyle ki toplamda 10 bin lira emekli ikramiyesi açıklanacağı ve bununda Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere 2 taksitle ödeneceği de tahminler arasında.

Türkiye Gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun paylaştığı haberde emekli aylığı dışında başka geliri olmayan emekliye sosyal dest ile destekleme modelinin de oluşturulmaya başlayacağı tahmin ediliyor.





BELEDİYERLE ANLAŞMADA FATURA DESTEĞİ

Seçimler öncesinde emekli için oluşturulacak olan bir destek de fatura desteği olarak tahmin ediliyor. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile imzalanacak olan protokol ile fatura desteği gibi kimi hizmetlerin bedava sunulacağı tahmin edilmekte.

BAKANLIKLAR EMEKLİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Bakanlıkların en dşük emekli aylığı alan emekliye yönelik bir çok çalışmasının olacağı tahmin ediliyor. Elektrik ve doğalgaz desteğinin yanı sıra en düşük emekli maaşı alıp da başka ek geliri olmayan kirada oturan emekliye kira desteği de protokoller arasında yer alacak.

BİR ÇOK İNDİRİM SAĞLANACAK

Öyle ki emekli için sağlanacak olan imkanların yanısıra sosyalleşmenin ön planda olması için kültür faaliyetlerinin başlayacağı ve indirimli ulaşım ve tatil imkanlarının da açıklanacağı tahmin ediliyor. Söz konusu desteklerin de Erdoğan tarafından ansızın müjde olarak verilreceği tahmin ediliyor.