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Emekli maaş zammı sonrasında O da arttı! Yüzde 233 zam geldi

Temmuz ayı zam açıklamalar devam ederken, geçtiğimiz günlerde, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tarafından yapılan açıklamada yurt dışı çıkış harcının 150 TL'den 500 TL'ye yükseldiği belirtilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 09:29
Emekli maaş zammı sonrasında O da arttı! Yüzde 233 zam geldi

Temmuz ayında TÜİK verilerinin açıklanması akabinde maaş zamları ile birlikte ürün ve hizmet zamları da gündemden düşmek bilmiyor. TÜİK verileri kapsamında memura yüzde19.31, emekliye yüzde 24.71 zam yapılırken, en düşük emekli maaşı da 12.500 TL'ye yükseldi. Asgari ücrete zam uygulaması devreye alınmazken bu kapsamda yapılan hizmet zamları zamlardan yüksek tutara ulaşmaya başladı. Gerek iş gerekse de gezi amaçlı çoğu kez yurtdışına çıkan birey sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu kapsamda yurt dışına çıkmak için yol parası haricinde bir çok ödeme de yapılıyor. Özellikle de geçtiğimiz seneden buyan artışı konusunda gündemden düşmek bilmeyen yurt dışı çıkış harcı konusundaki spekülasyonlar sonunda neticelenmişe benziyor.

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YURTDIŞI HARCINA ZAM

Temmuz ayı zam açıklamalar devam ederken, geçtiğimiz günlerde, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tarafından yapılan açıklamada yurt dışı çıkış harcının 150 TL'den 500 TL'ye yükseldiği belirtilmiş bulunuyor. Yani 2024 yılı Temmuz ayından itibaren yurt dışına çıkarken ödenecek olan harç bedeli neredeyse 3,5 kat artış gösterdi. 2019 senesinden 2022 senesine kadar atış sergilemeyen ve 50 L olarak ödenen yurt dışı harç bedelleri, 2022 yılı TÜİK açıklaması akabinde 150 tl olarak revize edilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama kapsamında artış gösteren bu harç ödemesi 500 TL’ye yükseltildi. Maliye Bakanlığı yetkilileri, bütçe dengesini korumak ve artan ekonomik maliyetlere karşılık vermek adına bu aımın atıldığı belirtilirken, vatandaş için oldukça yüksek seyreden bu tutar, yurt dışına çıkmak için harcanan genel tuıtarı da etkileyecek.

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3 Bin Lira Deniliyordu

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinde spekülasyon konusu olan yurt dışı çıkış harcının 3.000 TL’ye yükseltileceği konuşulmaktaydı. Öyle ki konu ile alakalı olarak Hazine Bakanlığından açıklama yapılmış ve bu iddialar yalanlanmıştı. Son yapılan açıklama kapsamında çıkış harcına yüzde 233 zam yapılarak 1500 TL olarak ödenmesine karar verildi.

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