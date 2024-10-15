Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Ekim ayı başında TBMM yeni yasama yılına girdi. Meclisin açılması ile birlikte emeklilik ile alakalı yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yaşanırken, eni Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte, emeklilerin yüzünü güldürecek çifte maaş alma fırsatı hayata geçeceği belirtilmiş bulunuyor. 2025'te başlayacak olan bu sistem Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi olarak bilinirken, bu kapsamda emeklilere ikinci bir maaş kapısı aralanıyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) Nedir?

2025 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), mevcut otomatik katılım sisteminin yerini alacağı belirtildi. Bu sistemle birlikte, Bağ-Kur dışındaki sigortalı çalışanlar yeni işe başlayanlar da dahil, tamamlayıcı emeklilikten faydalanabilecek. Bu sayede ise emekliler kendi emekli maaşlarına ek olarak yeni bir maaş imkanından faydalanacak.

ÇALIŞAN EMEKLİYE YENİ KAPILAR AÇILIYOR

2025’te yürürlüğe girmesi planlanan yeni emeklilik sistemi ile birlikte emekli olup da çalışmaya devam eden emekliler için yenlikler yapılacak. Tamamlayıcı emeklilik kapsamında, çalışan emekliler, hem emekli maaşlarını alacak, hem de işveren ve devlet katkısıyla oluşturulan ikinci bir emekli maaşı kazanacaklar.

EMEKLİLİK YAŞI VE PRİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

Yapılacak olan düzenleme akabinde emekli olma yaşı kadınlar için 60, erkekler için ise 65 olarak revize edileceği belirtilirken, çoğunluk olan kesim ise 2000 ve sonrasını kapsayacak. Öte yandan TES ile birlikte mevcut çalışanların tamamlayıcı emeklilik sistemi ile birlikte prim ödeme koşullarının da değişeceği iddia ediliyor.

TES ile alakalı olarak uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede sosyal güvenlik sistemine ek bir güvence sağlayacağı belirtiliyor. İşverenlerin çalışanlarına katkı sağladığı sistem, mevcut otomatik katılım sisteminden daha sürdürülebilir hale dönüşecek iken işverenlerden alınacak katkı payları ve devlet desteği ile birlikte emeklinin maaşlarında artış sağlanacak.

ÇALIŞAN EMEKLİDEN KESİNTİ GÜNDEMDE

Öte yandan yeni ssitem ile birlikte emekli maaşlarını alan çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası priminin kesileceği konusunda uzmanlar uyarılarını yaparken, bu kesintinin yüzde 12,5 oranında olacağı da hesaplanmış bulunuyor.



