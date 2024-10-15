DOLAR
34,26 0,09%
EURO
37,41 0,1%
ALTIN
2.923,92 -0,17%
BITCOIN
2.251.093,18 0,37%

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Ekim ayı başında TBMM yeni yasama yılına girdi. Meclisin açılması ile birlikte emeklilik ile alakalı yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:04
Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Ekim ayı başında TBMM yeni yasama yılına girdi. Meclisin açılması ile birlikte emeklilik ile alakalı yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yaşanırken, eni Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte, emeklilerin yüzünü güldürecek çifte maaş alma fırsatı hayata geçeceği belirtilmiş bulunuyor. 2025'te başlayacak olan bu sistem Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi olarak bilinirken, bu kapsamda emeklilere ikinci bir maaş kapısı aralanıyor.  

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) Nedir? 

2025 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), mevcut otomatik katılım sisteminin yerini alacağı belirtildi. Bu sistemle birlikte, Bağ-Kur dışındaki sigortalı çalışanlar yeni işe başlayanlar da dahil, tamamlayıcı emeklilikten faydalanabilecek. Bu sayede ise emekliler kendi emekli maaşlarına ek olarak yeni bir maaş imkanından faydalanacak.  

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

ÇALIŞAN EMEKLİYE YENİ KAPILAR AÇILIYOR 

2025’te yürürlüğe girmesi planlanan yeni emeklilik sistemi ile birlikte emekli olup da çalışmaya devam eden emekliler için yenlikler yapılacak. Tamamlayıcı emeklilik kapsamında, çalışan emekliler, hem emekli maaşlarını alacak, hem de işveren ve devlet katkısıyla oluşturulan ikinci bir emekli maaşı kazanacaklar.   

EMEKLİLİK YAŞI VE PRİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK 

Yapılacak olan düzenleme akabinde emekli olma yaşı kadınlar için 60, erkekler için ise 65 olarak revize edileceği belirtilirken, çoğunluk olan kesim ise 2000 ve sonrasını kapsayacak. Öte yandan TES ile birlikte mevcut çalışanların tamamlayıcı emeklilik sistemi ile birlikte prim ödeme koşullarının da değişeceği iddia ediliyor.  

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

TES ile alakalı olarak uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede sosyal güvenlik sistemine ek bir güvence sağlayacağı belirtiliyor. İşverenlerin çalışanlarına katkı sağladığı sistem, mevcut otomatik katılım sisteminden daha sürdürülebilir hale dönüşecek iken işverenlerden alınacak katkı payları ve devlet desteği ile birlikte emeklinin maaşlarında artış sağlanacak. 

ÇALIŞAN EMEKLİDEN KESİNTİ GÜNDEMDE 

Öte yandan yeni ssitem ile birlikte emekli maaşlarını alan çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası priminin kesileceği konusunda uzmanlar uyarılarını yaparken, bu kesintinin yüzde 12,5 oranında olacağı da hesaplanmış bulunuyor.  


İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz
2
Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?
3
60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı
4
Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı
5
Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu
6
Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme
7
Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı