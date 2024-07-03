Fed tutanakları: Faiz indirimi için daha fazla olumlu veriye ihtiyaç var

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 11-12 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Tutanaklar, politika faizinin değiştirilmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğunu ve Fed yetkililerinin faizleri düşürme konusunda acele etmediğini ortaya koydu.



Fed yetkilileri, enflasyonun 2023'ün ikinci yarısındaki önemli düşüşün ardından bu yılın başlarında fazla ilerleme kaydetmediğini, ancak son aylarda yüksek kalmasına rağmen yüzde 2 hedefine doğru mütevazı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Tutanaklarda, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru hareket ettiğine dair ek olumlu verilere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.



İŞ GÜCÜ PİYASASI VE ÜCRETLER

Tutanaklarda, iş gücü piyasalarındaki talep-arz baskılarının azalmaya devam etmesi ve para politikası sıkılaştırmasının ücretler ve fiyatlar üzerindeki gecikmeli etkileri gibi faktörlerin, gelecek dönemde enflasyonun düşüşüne katkıda bulunabileceği ifade edildi. Ayrıca, yapay zeka teknolojilerinin devreye girmesiyle verimlilik artışının da enflasyonun düşüşüne katkı yapabileceği belirtildi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Fed yetkilileri, daha fazla güven duyana kadar politika faizini düşürmenin uygun olmayacağını belirtti. Katılımcıların büyük çoğunluğu, ekonomik faaliyetteki büyümenin kademeli olarak azaldığını değerlendirirken, mevcut politika duruşunu kısıtlayıcı olarak gördüklerini ifade etti.

Tutanaklarda, bazı yetkililer FOMC'nin kısıtlayıcı politika duruşunun toplam talebi sınırlamasına ve enflasyon baskılarını hafifletmesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Enflasyonun yüksek bir seviyede devam etmesi veya daha da artması halinde, federal fon oranı için hedef aralığının yükseltilmesi gerekebileceği ifade edildi.



Bazı yetkililer, para politikasının beklenmedik ekonomik zayıflığa yanıt vermeye hazır olması gerektiğini belirtti. İş gücü piyasasının normalleşmesiyle birlikte, talebin daha da zayıflamasının, yakın geçmişe kıyasla daha büyük bir işsizlik tepkisine yol açabileceği kaydedildi.



YAPAY ZEKA VE VERİMLİLİK ARTIŞI

Tutanaklarda, yapay zeka teknolojilerinin devreye girmesiyle verimlilik artışının enflasyonun düşüşüne katkı yapabileceği belirtildi. Fed yetkilileri, yapay zekanın ekonomiye etkilerini yakından izlediklerini ve bu teknolojinin uzun vadede enflasyon dinamiklerini nasıl etkileyebileceğini değerlendirdiklerini ifade etti.