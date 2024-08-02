İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Bir süredir sadece toplu taşımaya istinaden İstanbul halkına bir çok kategoride hizmet veren İstanbulkart tarafından düzenlenen kampanyalar da yakından takip ediliyor. İstanbul’un ve İstanbullunun eli kolu olan İstanbulkart yeni bir kampanya ile vatandaşların yüzünü güldürmeyi amaçlıyor. Yapılan yeni duyuruda belirli sektör ve firmada yapılan alışverişlere geri iade fırsatı sunulacağı belirtilirken, kampanya kapsamında 200 TL para iadesi yapılacağı açıklaması da resmi web adresinde yer alıyor.

İstanbulkart sahibi olan vatandaşlar, DeFacto mağazalarından 750 TL ve üzeri alışveriş yapmaları durumunda koşulsuz 200 TL geri iade alacaklar. İadenin karta yükelenceği de belirtilmiş bulunuyor. Bir süredir devam eden kampanya ile alakalı yapılan duyuruda alışverişin 8 Ağustos’a kadar tamamlanması uyarısında bulunuldu.





KİŞİSEL KARTLARA AİT KAMPANYA

İstanbulkart tarafından başlatılan kampanya kapsamında sadece kişiselleştirilmiş kart sahibi olan vatandaşın faydalanacağı belirtildi. Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların, öncelikle İstanbulkart’larının kişiselleştirilmiş olması, açık rıza tercihlerinin aktif olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş bulunması şart. Gerekli detaylar İstanbulkart internet sitesinde yer alırken, yukarıda bahsi geçen tüm işlemlerin bu adres üzerinden tamamlanacağı da belirtilmiş bulunuyor.

Söz konusu kampanyaya dahil olan İstanbulkart kullanıcısının hak sahibi olduğu geri iade hemen ertesi gün karta yüklenecek iken hak sahibi olunan tutarın yüklenmesi İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden NFC özelliği ile, otobüs duraklarında yer alan talimat yükleme noktalarına veya otobüslerdeki geçiş cihazlarına dokundurularak tanımlanabilecek.