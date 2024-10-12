Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

TBMM’ye sunulan yeni bir tasarıda kredi kartlarında savunma sanayisine 750 TL’lik pay kesintisi için harekete geçildiği ortaya çıktı. AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifi kapsamında, Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nun gelirlerinin artırılmasına yönelik önemli düzenlemeler yer alıyor. Söz konusu teklifte, limiti 100 bin TL’yi aşan kredi kartlarından her bir kart için yıllık 750 TL’lik savunma sanayii katkı payı kesilmesi için başvuru yapıldığı belirtilirken, amaç olarak ise bu fonun kaynaklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni ÖTV ve MTV Düzenlemeleri Geliyor

TBMM’de onay alıp yasalaşması beklenen bu özel tasarıda ayrıca Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alanında da yeni gelişmelerin yaşanacağı ön görülüyor. Tasareıda yer alan Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeye göre, insansız hava taşıtları gibi çeşitli motorlu oyuncaklar ve saatler için yüzde 20 oranında bir ÖTV eklentisinin devreye gireceği belirtilirken Motorlu taşıtlar vergisi de motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletleri kapsayacak şekilde genişletileceği belirtilmiş bulunuyor.

Beyannamelerde KAtkı Payı Eklentisi

Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na katkı sağlamak amacıyla damga vergisi, telgraf ve telefon ücretleri gibi muhtasar beyannamelerden belirli oranlarda katılma payı alınması da tasarı kapsamı dahilinde yer alırken, Yıllık gelir vergisi beyanında, damga vergisi tutarının yarısı kadar bir katkı payı alınması planlanıyor. Öte yandan tapu ve kadastro işlemlerinden alınan katılma payları ise alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL olacağı da ortaya çıkmış bulunuyor.

Kredi Kartından 750 TL Kesinti Ne Zaman Başlayacak?

Önerilen düzenlemelerin bazıları 1 Ocak 2024’ten bu yana hesaplanacak iken, katılma payı ödemelerinin uygulanması ise 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak. Bu tarihten sonra, aynı amaçla tahsil edilen tutarlar da her yıl dönemin başından itibaren yeniden değerlenecek.



