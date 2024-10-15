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Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile alakalı olarak uzmanlar yeni yıl uyarılarını yapmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:29
Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile alakalı olarak uzmanlar yeni yıl uyarılarını yapmaya devam ediyor. SGK tarafından geçtiğimiz ay milyonlarca GSS borcu olan vatandaşa borçlarının ödenmesi adına uyarı SMS’i gönderildi. Borçlarını ödemeyenler için yasal takip sürecinin başlatılacağına dikkat çeken uzmanlar, GSS prim borçlarını ihmal edenlere ciddi bir uyarıda bulundu. Bu kapsamda gecikme zammını hesaba katmayan borçluya gecikme faizi olarak neredeyse 3 katı ceza işleyeceği belirtildi.  

SGK'DAN BORÇLARA YÖNELİK UYARI MESAJI GELDİ

Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Akif Cenkci tarafından; SGK’nın uyarısı akabinde yapılan açıklama ve hesaplama tüm borçlu olanları korkutacak türden olurken, gecikme faizinin kat be kat yüksek seyredebileceği uyarısı ilk andan itibaren dikkatleri üzerine topladı.

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

 2012 yılından itibaren Genel Sağlık Sigortası uygulaması kapsamında hiç borç ödememiş olan vatandaşa yönelik uzamanlar tarafından yapılan uyarıda gelir testine girilmesi gerekliliğinden bahsedildi. Bilindiği üzere; gelir testi ile yüksek prim borçlarını azaltma veya tamamen silme şansı mevcut.  

GSS BORCU OLANA HACİZ 

GSS borçlarının ödenmemesi durumunda banka hesaplarına ve maaşlara olası haciz gelmesi ihtimaline karşılık bir an önce e-devlet üzerinden borçların kontrol edilmesi ve gerekli adımların atılması gerekiyor. Devlet, ödemekte zorluk çeken vatandaşlara çeşitli aflar ve yapılandırma fırsatları sunmaya devam ederken, bu aflara karşılık herhangi bir ödeme yapmayan vatandaşın geri ödeyeceği tutarın borç tutarından daha yüksek tutarlara ulaşabileceği belirtilmiş bulunuyor.  

 


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