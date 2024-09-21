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Mobil hat kullanana Akbank’tan süper teklif! 45.000 TL ödeme yapılacak

Bankaların ay ay açıklamasını yaptığı kampanyalar oldukça dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 10:58
Mobil hat kullanana Akbank’tan süper teklif! 45.000 TL ödeme yapılacak

Bankaların ay ay açıklamasını yaptığı kampanyalar oldukça dikkat çekiyor. Özellikle de markalar ya da büyük şirketler ile yapılan anlaşmalar kapsamında geri iadeler dikkat çekerken, mobil uygulamanın yaygınlaşması adına başlatılan kampanyalara gün gün yenisi eklenmeye devam ediyor. Dijitalliğe geçilmeye başlandığı son zamanlarda bankalar da müşterilerini dijital kanallara itmek adına çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalar arasında yer alan markalarla yapılan anlaşmalarda binlerce lira kazanma fırsatı açıklanırken, banka tarafından yapılan anlaşma kapsamında Vodafone’lulara özel olarak yeni kampanya dikkatleri üzerine topluyor 

AKBANK FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI 

Akbank ile Vodafone arasında varılan anlaşmada, Vodafone hat sahipleri yeni müşteri olması durumunda bankadan 45.000 TL’ye varan faizsiz kredi kullanmaya hak kazanıyor. Son zamanlarda kampanyaları ile adından bahsettiren Akbank, Vodafone kullanıcılarına özel kampanyalarla dikkat çekiyor. 2002VODAFONE kodunu kullanarak Akbank Mobil üzerinden İlk kez hesap açan Vodafone'lu müşteriler,  bir çok avantajdan faydalanabiliyor 

Mobil hat kullanana Akbank’tan süper teklif! 45.000 TL ödeme yapılacak

3 AYLIK DEV FIRSATLAR 

Akbank, Vodafone üyelerine 3 ay süreyle tüm sektörlerde gerçekleştirecekleri harcamalarda büyük bir fırsat sunuyor. Bu dönemde yapılacak harcamalar da gerek indirimler gerekse de iade kampanyaları ceplere artı lira girmesine olanak sağlıyor.  

SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI 

Akbank’ın Eylül ayında başlattığı kampanyada yüzde 0 faizli olarak 45.000 TL2ye varan ödeme yapılıyor. Akbank Mobil üzerinden başvuru yaparak 45.000 TL'ye kadar %0 faizli nakit kullanma imkanına kavuşan Vodafone hat sahiplerinin Akbank’a yeni müşteri olması gerekiyor.  

7500 tl CHİPPARA KAMPANYASI 

2002VODAFONE koduyla Akbank'a ilk kez katılan Vodafone'lular, harcamalarından 7.500 TL'ye varan chip-para kazanabilecek iken Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde başvurusunu tamamlayan müşteri, çeşitli sektörlerden alışverişleri sonrasında belirli tutarda harcamaya geri iade kazanabilecek.  

 


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