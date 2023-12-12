O ilde yaşayanlara çifte müjde! 6000 TL destek ödemesi başladı

Bu ilde yaşayanlara 6 bin TL destek ödemesi yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

O ilde yaşayanlara çifte müjde! 6000 TL destek ödemesi başladı
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Nakit sıkıntılarına son! Bu ilde 6 bin TL destek ödemeleri başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU İLDE YAŞAYANLARA 6 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ

Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan son duyurulara göre küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi için 3 bin 500 TL, 4 bin 250 TL, 5 bin 250 TL ve 6 bin TL destek ödemeleri için başvurular 8 Ocak tarihinde başlayacak. Başvurular 16 Şubat tarihinde sona erecek. Tarih sonrasında başvuru yapılmayacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destek ödemeleriyle ilgili şu açıklamaları yaptı; 

balıkçılara özel maddi destek başvuruları

'Gerekli şartları sağlayan gemiler boy uzunluğuna göre ödemelerden faydalanacak. 4.99 metreye kadar olan gemilere 3 bin 500 TL, 5-7.99 metre arası olan gemilere 4 bin 250 TL, 8-9.99 metre arası olan gemilere 5 bin 250 TL, 10-11.99 metre arası olan balıkçı gemileri ve 10 metre üstü iç su balıkçı gemilere 6 bin TL ödem yapılacak. Balıkçı gemisi sahibi ya da ortağı olan kadınlar destek ödemelerine başvuru yaptığı tarihte sahiplik ya da ortaklığın devam ediyor olması ve ortaklar adına bizzat başvuru yaparlarsa gemi başına ödenecek destek tutarları yüzde 25 daha artacak. Tarih sonrası değişiklikler, destekleme başvuru hakkı doğurmayacak.' 

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