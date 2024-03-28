Seçim sonrası ekonomide sıkı para ve maliye politikaları yolda! Ünlü ekonomistten korkutan açıklama

Yerel seçimlere sayılı günler kala Türkiye'nin ekonomik geleceği, vatandaşlar ve ekonomi çevreleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ekonomistler, seçim sonrası dönemin vergi artışları ve mali sıkılaştırma önlemleri ile ekonomide "çok zorlu" bir sürecin başlayabileceği konusunda uyarıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in belirttiği gibi, enflasyonun kontrol altına alınması için iç talebin azaltılması gerektiği ve bu doğrultuda kemer sıkma politikalarının uygulanacağı bekleniyor. DW Türkçe'de yer alan habere göre, ekonomist Güldem Atabay, durumun ciddiyetini "Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'nin o acı reçete karşısına konacak, Türkiye o acı ilacı içecek," şeklinde ifade ediyor.





Bakan Şimşek'in açıklamalarına rağmen, Atabay'a göre yeni vergilerin temel tüketim malzemeleri ve gıda fiyatlarını daha da artırabileceği endişesi var.

Seçim sonrası para politikasında muhtemel faiz artışları ve TL'nin değer kaybı ekonomistlerin dikkatini çekiyor. Capital Economics'ten Liam Peach, "Mali sıkılaştırma şu ana kadar sınırlı kaldı ve seçimden sonra daha fazlasının yapılması gerekecek," derken, Bluebay Asset Management'tan Timothy Ash, siyasi döngünün ekonomik politikalar üzerindeki etkisini vurguluyor.

Atabay, doların yıl sonunda 38 seviyesinde olacağı beklentisini değiştirmediğini belirtirken, Timothy Ash, yerel seçimlerin ardından büyük bir devalüasyonun daha yaşanacağına inananlar arasında olduğunu ifade ediyor.

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında yerel seçimler öncesinde attığı adımlar, seçim sonrası için de benzer müdahalelerin sinyalini veriyor. Ancak ekonomistler, bu politikaların orta ve düşük gelir grupları üzerindeki yükünü artıracağı konusunda hemfikir.