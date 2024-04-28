Bist 100
9.915,62 2%
DOLAR
32,45 -0,15%
EURO
34,83 -0,66%
ALTIN
2.427,5 0,14%

Trafik sigortası primlerinde zam furyası! 2 gün sonra cepler yanmaya başlayacak

Mayıs ayında sigorta primleri ile alakalı yaşanan gelişmelerin uygulaması devreye alınacak. Mayıs ayında artı yüzde 5'lik zam uygulanacak

Yayın Tarihi: 28.04.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 09:14
Trafik sigortası primlerinde zam furyası! 2 gün sonra cepler yanmaya başlayacak

Türkiye'de trafik sigortası primleri, 2024 yılı başından beri artış trendindeydi.  Ocak ve Şubat aylarında %10, Mart ve Nisan aylarında ise %5'lik zamlar yaşandı.Mayıs ayına gelindiğinde ise zam oranı üst sınırla sınırlandırılarak %3'e çekildiği belirtildi. Milyonlarca araç sahibini doğrudan etkilemekte olan trafik sigortası primleri Mayıs ayında güncellenecek iken, bu zam dalgasının fiyatlara nasıl yansıyacağı hesaplamaları devam ediyor. 

TRAFİK SİGORTASI PRİM ZAMMI

Geçtiğimiz aya kadar  zam oranları tavan fiyat ve artış oranlarına göre şekillenmekteydi. Mayıs ayı itibari ile geçerli olacak olan zammın  maliyet endeksi doğrultusunda hesaplanacağı açıklanırken, bu durum trafik sigortası fiyatlarının önemli bir değşikliğe maruz kalacağını ortaya çıkardı. 

tll

Asgari ücret zammı, bir çok ödemenin de belirleyici faktörü olarak biliniyor. Asgari ücret zammı kadar desteklerden faydalanmak için alt limit şekillenirken, GSS primleri gibi bir çok bireysel ödemede de artış yapılıyor. Yeni uygulamada Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması durumunda primlerde de bir artışın yapılmayacağı belirlenmiş bulunuyor. Sigorta şirketleri Temmuz ayında zam uygulamsının devreye girmemesine karşılık primlerde de zam yapılmayacağını belirterek, maliyet konusundaki yorumlarını yaptı. Maliyetlerin artması sebebiyle, kaza hasar ödemelerine zam yapılması gerekliliği bildirildi.

tll

Zorunlu mali mesuliyet sigortası (ZMMS) olarak da bilinen Trafik sigortası, Her yıl belirlenen limitler dahilinde atmaya devam ediyor. bu sistem, kaza anında karşı tarafın zararlarını tazmin etmeyi hedeflerken, sadece araç masraflarının ödendiği bu poliçede, karşı tarafınhastane ya da ila masrafları SGK tarafından karşılanıyor. 

Araç özelliklerine uygun en kapsamlı poliçeyi seçmenin önemli olduğu konusunda sigorta şirketleri açıklamasını yaparken, bu sayede maddi hasarlar, üçüncü şahıs sakatlıkları, vefat, avukat masrafları gibi giderler uygun bir poliçe ile şirketler tarafından karşılanıyor. 

İLGİLİ HABERLER

Raporunu getirene bakanlıktan nakit desteği! Tam 6000 TL bu şartı sağlayana ödenecek

Ayda 34 bin TL maaş almak isteyen başvuruyor! Memurluk hayali kuranlara müjde

Bu sıfır otomobil sadece 700 bin TL! Ucuz sıfır otomobil arayanlar koşsun

Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! Böyle ödeyenler şimdi yandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
4
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
5
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
6
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
7
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor

Ayda 34 bin TL maaş almak isteyen başvuruyor! Memurluk hayali kuranlara müjde

Emekliler tası tarağı toplayıp bu ilçelere yerleşiyor! İşte nedeni

Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! Böyle ödeyenler şimdi yandı

Trafik sigortası primlerinde zam furyası! 2 gün sonra cepler yanmaya başlayacak

Bu sıfır otomobil sadece 700 bin TL! Ucuz sıfır otomobil arayanlar koşsun

Hemen kartınıza bakın, bu özellik açık ise banka size 400 TL ödeyecek

Bankalar gece yarısı SMS ile duyurdu! Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

Raporunu getirene bakanlıktan nakit desteği! Tam 6000 TL bu şartı sağlayana ödenecek

Meyve sebzeleri sakın sirkeli suyla temizlemeyin! Yıllardır yanlış biliniyormuş

81 ilde geçerli personel alımı yapılacak! İş Bankası personel alımın tüm detayları

O kurum personel alım için kapılarını araladı! Yüksek maaşla onlarca personel alınacak

Maaşınız 14 katı kredi imkanı! O bankada hesabınız varsa yaşadınız