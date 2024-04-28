Trafik sigortası primlerinde zam furyası! 2 gün sonra cepler yanmaya başlayacak

Türkiye'de trafik sigortası primleri, 2024 yılı başından beri artış trendindeydi. Ocak ve Şubat aylarında %10, Mart ve Nisan aylarında ise %5'lik zamlar yaşandı.Mayıs ayına gelindiğinde ise zam oranı üst sınırla sınırlandırılarak %3'e çekildiği belirtildi. Milyonlarca araç sahibini doğrudan etkilemekte olan trafik sigortası primleri Mayıs ayında güncellenecek iken, bu zam dalgasının fiyatlara nasıl yansıyacağı hesaplamaları devam ediyor.

TRAFİK SİGORTASI PRİM ZAMMI

Geçtiğimiz aya kadar zam oranları tavan fiyat ve artış oranlarına göre şekillenmekteydi. Mayıs ayı itibari ile geçerli olacak olan zammın maliyet endeksi doğrultusunda hesaplanacağı açıklanırken, bu durum trafik sigortası fiyatlarının önemli bir değşikliğe maruz kalacağını ortaya çıkardı.





Asgari ücret zammı, bir çok ödemenin de belirleyici faktörü olarak biliniyor. Asgari ücret zammı kadar desteklerden faydalanmak için alt limit şekillenirken, GSS primleri gibi bir çok bireysel ödemede de artış yapılıyor. Yeni uygulamada Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması durumunda primlerde de bir artışın yapılmayacağı belirlenmiş bulunuyor. Sigorta şirketleri Temmuz ayında zam uygulamsının devreye girmemesine karşılık primlerde de zam yapılmayacağını belirterek, maliyet konusundaki yorumlarını yaptı. Maliyetlerin artması sebebiyle, kaza hasar ödemelerine zam yapılması gerekliliği bildirildi.





Zorunlu mali mesuliyet sigortası (ZMMS) olarak da bilinen Trafik sigortası, Her yıl belirlenen limitler dahilinde atmaya devam ediyor. bu sistem, kaza anında karşı tarafın zararlarını tazmin etmeyi hedeflerken, sadece araç masraflarının ödendiği bu poliçede, karşı tarafınhastane ya da ila masrafları SGK tarafından karşılanıyor.

Araç özelliklerine uygun en kapsamlı poliçeyi seçmenin önemli olduğu konusunda sigorta şirketleri açıklamasını yaparken, bu sayede maddi hasarlar, üçüncü şahıs sakatlıkları, vefat, avukat masrafları gibi giderler uygun bir poliçe ile şirketler tarafından karşılanıyor.