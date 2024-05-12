O ürün de indirim rüzgarına katıldı! Son zamanların en düşük fiyat görüldü

Bu yıl kakao fiyatları emtia piyasasında şiddetli dalgalanmalarla dikkat çekti. Intercontinental Exchange'de yılın başından bu yana yaklaşık üç kat artarak tarihi zirveye ulaşan kakaonun ton başına fiyatı bu hafta yüzde 24,4 oranında düşüşle tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşünü yaşadı.

Kakao Fiyatlarındaki Gidişat Değişecek mi?

Kakaonun ton başına fiyatı bu hafta 8 bin 10 dolara kadar geriledi. Fildişi Sahili ve Gana'daki büyük kakao fabrikalarının tohum maliyetlerini karşılamakta zorlanması nedeniyle üretimi kısmak veya durdurmak zorunda kalması kakao fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden olmuştu.





Kakao arzındaki sorunlar uzun süreli kuraklık ve şiddetli yağmur gibi olumsuz hava koşulları ile birlikte bitki hastalıklarının etkisiyle yaşanıyor. Özellikle CSSVD virüsü gibi bitki hastalıkları kakao ağaçlarının ölmesine neden olarak üretimi olumsuz yönde etkiliyor.

Nijerya'da kakao ihracatının artması, kakao arzındaki endişelerin azaldığını göstermektedir. Ancak, yatırımcılara yapılan teminat tamamlama çağrıları sonrasında kakao fiyatları sert bir düşüş yaşadı. Rekor seviyedeki fiyatlar nedeniyle birçok trader ve çikolata şirketi gelecek sezon için kakao çekirdeği alımlarını erteliyor. Bu durum da kakao talebini olumsuz etkiliyor. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen kakao fiyatlarındaki yükselişin Batı Afrika'da üretimin azalmasından kaynaklandığını belirtiyor.