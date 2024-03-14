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TÜVTÜRK açıkladı: Yeniden Değerleme Oranında zam yapıldı

TÜVTÜRK hizmetlerine de YDO zam uygulaması devreye girerken, geçtiğimiz gün yeni bir müjde verildi.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 08:28
TÜVTÜRK açıkladı: Yeniden Değerleme Oranında zam yapıldı

25 Kasım tarihinde Resmi Gazete'de yayımlana kararda Yeniden Değerleme Oranı yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı. Bu kapsamda her hizmete yeni yıl itibari ile yüzde 58,46 oranında zam yapılacağı belirtilmişti. Yeni yıl sonrası vergilerin bu oranda artması, giderleri arttırırken, gerek çalışan gerekse de emeklinin cebinden daha fazla para çıkmasına mahal verdi. TÜVTÜRK hizmetlerine de bu zam uygulaması devreye girerken, geçtiğimiz gün yeni bir müjde verildi.

TÜVTÜRK'TEN MAAŞ AÇIKLAMASI

TÜVTÜRK ve TÜMTİS arasında geçtiğimiz gün çalışanlar adına Toplu sözleşme düzenlendi. Düzenlenen toplu sözleşme kapsamında çalışanlara büyük bir jest yapıldığı açıklandı. TÜVTÜRK, bu sefer hizmet zammı ile değil maaş zammı ile gündeme çıktı. Çalışanlarının 2024 yılı zamlı maaşlarının belirlenmesi adına düzenlenen toplantı sonrasında kamuoyuna bilgi verildi.

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YÜZDE 58.5 ZAM

Toplantıda varılan mutabakatta maaşları %58,5 oranında zam yapıldığı açıklanırken, yıl içerisinde 100 gün tutarında da ikramiye hakkı verilmesine karar kılındı. Düzenlenen toplu iş görüşmesi TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk ve diğer yetkililer ile birlikte işveren temsilcisi Avukat Çağlar katılımı ile tamamlandı. Taraftar arasında yapılan görüşmeler neticelendirildi. Varılan anlaşmada TÜVTÜRK personeline yüzde 58,5 sene yapılacağı belirtildi. Düzenlenen toplantıda sadece yapılan zam müjdesi verilmedi. 100 çalışma günü ikramiye ödemesi de çalışanlara Müjde olarak sunuldu.

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Öte yandan ilk yıl yapılan zam oranı %58,5 olarak şekillenirken, önümüzdeki sene içerisinde maaşların Yeniden değerleme oranında artacağının altı çizildi. Yapılan Bu anlaşma ile birlikte çalışanların maddi hakları güçlendirilirken alım gücünün de yükseltildiği belirtildi. Yapılan zam oranının, piyasa zamlarının üzerinde seyrettiği de açıklandı

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TÜVTÜRK açıkladı: Yeniden Değerleme Oranında zam yapıldı

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