1 Mayıs İşçi Bayramı’nda işçi ölümü: Metrelerce yüksekten düşen 1 işçi hayatını kaybetti

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, 1 işçinin ölmesine ve 1 işçinin ise ağır yaralanmasına neden olan ‘iş kazası’ meydana geldi. Vinç ile fabrikanın çatısına çıkarılan işçi Necati Er ve Bakır Karataş, çatıda sökme işlemini gerçekleştirirken, vinç kaynak yerinden koptu. Bu durum sonrasında ise iki işçi de yaklaşık 10 metrelik bir yükseklikten beton zemine düştü.

Yaşanan vahim olay sonrasında, çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk kontörlünde, işçi Necati Er’in hayatını kaybetmiş olduğu tespit edildi. Ağır olarak yaralanan Bakır Karataş ise Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Jandarmanın ise olayla ilgili inceleme başlatmış olduğu belirtildi.