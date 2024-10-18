1. Pediatri Kongresi Bilkent Şehir Hastanesi'nde Başladı

Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi, 1. Pediatri Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Kongre, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen uzmanların katılımıyla gerçekleşiyor.

Kongre Detayları

Üç gün sürecek olan bu kongre, çocuk acil ve yoğun bakım, bebek beslenmesi, çocuk enfeksiyonları ve aşılama gibi çeşitli konular üzerinde kurslar ve bildirimler sunuyor. Pediatri alanındaki en yeni gelişmeler ve tedavi yöntemleri Kongre'de ele alınacak.

Açılış Konuşması

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Çocuk Hastanesi Başhekimi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek, etkinliğe 1000'i aşkın katılım olduğunu belirtti. Ayrıca, 7 ayrı kurs düzenlendiğini ifade etti.

Özbek, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Hastane Hakkında Bilgiler

Özbek, Bilkent Şehir Hastanesi'nin çeşitli alanlarda akredite olduğunu hatırlatarak, bu sayede ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğünü vurguladı. Geçtiğimiz yıl, hastanenin 1 milyon 52 bin 917 çocuk hastaya tedavi hizmeti sunduğunu duyurdu.

Bilkent Şehir Hastanesi, 150 poliklinik ve 622 yatak kapasitesi ile hizmet vermekte ve bünyesinde 518 uzman hekim bulunmakta. Özbek, akademik alanda 246'sı uluslararası, 74'ü ulusal olmak üzere önemli makalelerin hakemli dergilerde yayımlandığını aktardı.

Eğitim Faaliyetleri

Hastane Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Burak Ceran, hastanenin sunduğu hizmetler ile eğitim faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi tarafından ilk kez düzenlenen 1. Pediatri Kongresi, Türkiye'nin dört bir yanından uzmanların katılımıyla gerçekleştiriliyor. Çocuk Hastanesi Başhekimi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek, kongrenin açılış konuşmasını yaptı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi tarafından ilk kez düzenlenen 1. Pediatri Kongresi, Türkiye'nin dört bir yanından uzmanların katılımıyla gerçekleştiriliyor. Çocuk Hastanesi Başhekimi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek, kongrenin açılış konuşmasını yaptı.