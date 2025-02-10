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10 Şubat 2025 Gündemi: Erdoğan'a Fahri Doktora, CHP'de Özel'den Toplantı

10 Şubat 2025 gündeminde Erdoğan'a fahri doktora tevdi edilecek, Özgür Özel CHP toplantısına başkanlık edecek.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 00:00
10 Şubat 2025 Gündemi: Erdoğan'a Fahri Doktora, CHP'de Özel'den Toplantı

Bugünün Öne Çıkan Gelişmeleri

10 Şubat 2025 tarihinde önemli olaylar ve gelişmeler Türkiye'nin gündemini belirliyor. İşte günün ana hatları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fahri Doktora

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı ile onurlandırılacak. Erdoğan, aynı ziyarette Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı çerçevesinde kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Toplantısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 12.00'de parti genel merkezinde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

Yasama Yürütme Siyaset

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bayburt'ta Kızılay İl Merkezi Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak. Ardından sırasıyla Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi ve AK Parti Bayburt İl Başkanlığını ziyaret edecek. Son olarak, Gümüşhane Valiliği ve partisinin Gümüşhane İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.

Ekonomi ve Finans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Ortak Toplantısı'na katılacak. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ile işgücü istatistiklerini ve 2024 yılına ait hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de başlayacak olan ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler yakından takip edilecek.

Spor Müsabakaları

Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, Trabzonspor ile Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK ile Göztepe arasındaki maçlarla tamamlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Aliağa Petkimspor ile Manisa Basket karşı karşıya gelecek. Ayrıca, Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde Anadolu Üniversitesi - Kırşehir Belediyespor maçı oynanacak.

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