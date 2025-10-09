10. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali Antalya'da başladı

Kaleiçi sokakları sanatla şenleniyor

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali başladı. Festival, kentin kültür, sanat ve turizmine katkı sağlamak amacıyla Muratpaşa Belediyesi tarafından tarihi Kaleiçi'nde düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında Antalya Güzel Sanatlar Derneği (GÜSAD) üyesi sanatçılar tarafından bir sanat çalıştayı gerçekleştirildi. Festival alanında 58 GÜSAD üyesi, seramik heykel, ebru, suluboya, akrilik ve yağlı boya gibi disiplinlerde eser ve canlı performanslar sergiledi.

GÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve ressam Ece Lale Kırdım, dernek olarak festivalin 10. yılını çalışmalarla kutladıklarını belirterek üyelerin özgün ve farklı konularda çalıştığını ve çalıştayda canlı performansların olacağını vurguladı.

Soyut resim sanatçısı Fergül Cetiz Okudan ise amaçlarının Antalya'yı tanıtmak olduğunu ifade etti. Okudan, 'Sulu boya, yağlı boya, seramik ve ebru sanatçılarımız var. Yurt içinden yurt dışından misafirlerimiz var. Her sene bu tarihi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunların senelerce devam etmesini sanat adına istiyoruz.' dedi ve kendi soyut tablo çalışmasını yapacağını söyledi.

Festival, 12 Ekim'e kadar devam edecek.

