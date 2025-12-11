Sarıyer Ayazağa'da Semt Pazarında Hırsızlık İddiası: 9 Yaşındaki Çocuk İple Bağlandı

Pazarda yakalanan çocuk koruma altına alındı, 3 şüpheli gözaltında

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa semt pazarında yaşanan olay, 10 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, pazara gelen 9 yaşındaki bir çocuk bir tezgahtan eşofman çaldı.

Çocuğun çaldığı ürünü sakladıktan sonra pazara yeniden geldiğini fark eden esnaf, çocuğu yakalayarak iple bağladı. Bir süre sonra eşofmanın yerini öğrenen esnaf ürünü geri aldı ve çocuğu serbest bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonucu sosyal medya ve bazı internet haberlerinde adı geçen çocuğun O.U.(9) olduğu tespit edildi.

Olayda, çocuğu yakalayarak iple bağladığı ve bu görüntüleri sosyal medya ortamlarında paylaştığı belirlenen R.M.(44), A.A.(43) ve A.G.(34) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Çocuğu yakalandıktan hemen sonra çaldığı ürünleri teslim eden çocuk ise ekiplerce koruma altına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında "Çocuğun Alıkonulması" suçundan işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

