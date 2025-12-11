DOLAR
Edirne Dini İhtisas Merkezi İlk Mezunlarını Verdi: 45 Hafız Aday Din Görevlisi

Edirne Dini İhtisas Merkezi, 8 aylık eğitimi tamamlayan 45 hafız kursiyerini aday din görevlisi olarak mezun etti; merkezin Balkanlar’a hizmet vereceği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 18:00
Edirne Dini İhtisas Merkezi, 8 aylık eğitimin ardından 45 hafız kursiyerini aday din görevlisi olarak mezun etti. Merkezin Balkanlar’a yönelik hizmet vereceği belirtildi.

Mezuniyet Töreni

Türkiye Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Mezuniyet Töreni, Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda gerçekleştirildi. Merkezin 14 Nisan 2025'te eğitime başladığı ifade edildi. Program, ilahilerin seslendirilmesi ve kursiyerlere belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Törene Edirne Müftüsü Ercan Aksu ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mezunların aileleri katıldı.

Vali Sezer'in Değerlendirmesi

Edirne Valisi Yunus Sezer, şehrin manevi ve tarihi izlerine vurgu yaparak, "Eski Cami’yi, Hasan Sezai Hazretleri’ni, Darülhadis Camisi’ni ziyaret ettiğimizde, Muradiye Camisi’nin avlusunda yatan büyük zatları gördüğümüzde bu şehrin halen güçlü bir manevi dinamik üzerinde durduğunu kalben hissediyoruz" dedi.

Vali Sezer, merkezin Balkanlar’a hizmet edeceğini belirterek, "Edirne’yi Balkanlar’ın başkenti olarak addediyoruz. Merkezin burada hizmet vermesi çok kıymetlidir. Bizim muradımız Balkanlar’a hitap etmektir. Balkanlar’dan gelecek imamlarımızın, müftülerimizin ve din görevlilerimizin burada hizmet içi eğitimle yetiştirilmesi bölgedeki Müslüman kardeşlerimize hizmet açısından çok daha hayırlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Diyanet Yetkilileri ve Merkez Müdürü

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hatice Boynukalın Şenkardeşler, din görevlilerinin mesajlarının halkın vicdanına, yaşamına ve samimiyet algısına doğrudan dokunması gerektiğini vurguladı. Boynukalın, "Önemli olan ne bildiğiniz değil, o bilgiyi halkın gözünde nasıl temsil ettiğinizdir" dedi.

Edirne Dini İhtisas Merkezi Müdürü Tevfik İşçen ise ilk mezunları vermenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek kursiyerleri tebrik etti.

