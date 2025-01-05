104. İnönü Zaferi'nde Metristepe Yürüyüşü Coşkusu

104. İnönü Zaferi'nde Metristepe'ye Yürüyüş Düzenlendi

Bozüyük Belediyesi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle organize edilen 17. Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, 1. İnönü Zaferi'nin 104. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinliğe yaklaşık 1500 kişi katıldı ve yürüyüş, Nanedere mevkisinde ısınma hareketlerinin ardından başladı. Gruplar, 8 kilometrelik zorlu parkuru 2,5 saatte tamamlayarak Metristepe'ye ulaştı.

Öne Çıkan İsimler ve İkramlar

Yürüyüşe katılanlar arasında Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen AKUT ekipleri de yer aldı. Katılımcılara, belediye tarafından sıcak çorba, çay ve su ikram edildi.

Kaymakam Öztürk'ten Anlamlı Mesaj

Törende söz alan Kaymakam Öztürk, 1. İnönü ve 2. İnönü Savaşları ile tüm şehitlerin anısına bu yürüyüşte yer almaktan duyduğu mutluluğu aktardı. Öztürk, "Şehitlerimizin emaneti olan bu kutsal vatanımızı sonsuza dek yaşatacağız" diyerek geleceğe dair bir mesaj verdi.

Başkan Bakkalcıoğlu ve Vurguladığı Anlam

Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, düzenlenen yürüyüşün önemine değinerek, 1. İnönü Zaferi'ni öne çıkardı. "Her toprağımızda bir şehit kanı var" ifadelerini kullanan Bakkalcıoğlu, katılımcılara teşekkür etti.

Programın Devamı ve Anma Töreni

Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve dua edildi. Etkinlik, Metristepe Zafer Anıtı önünde fotoğraf çekimi ile son buldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 1. İnönü Zaferi'nin 104. yılı etkinlikleri kapsamında "17. Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 1. İnönü Zaferi'nin 104. yılı etkinlikleri kapsamında "17. Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" düzenlendi.