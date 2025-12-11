Yedisu Fayı'nda Biriken Enerji Uyarısı: 6 İl Risk Altında

Yedisu Fayı'nda Biriken Enerji Uyarısı: 6 İl Etkilenebilir

9 Aralık'ta Tunceli’nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki aktif fay hatlarını ve olası senaryoları yeniden gündeme taşıdı. Munzur Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Polat, depremin konum itibarıyla Yedisu fayına oldukça yakın bir bölgede olduğunu ve bunun ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Polat, "Deprem, Kuzey Anadolu fay hattının doğu ucunda yani Yedisu fay hattının olduğu bölgede meydana geldi. Yedisu fayı bizi endişelendiren faylardan bir tanesidir." ifadelerini kullandı. Uzman, Yedisu segmentinin uzun süredir büyük bir kırılma yaşamadığını, bu nedenle bölgedeki enerji birikiminin kritik düzeye ulaştığını vurguladı.

"Yedisu fayının her iki ucunda ciddi bir enerji birikmesi meydana gelmiş durumda"

Doç. Dr. Polat, Yedisu fayının yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki bölümünde en son büyük depremin 1784 yılında olduğunu, fayın deprem periyodunun ortalama 200-250 yıl aralığında hesaplandığını ve dolayısıyla 1784'ten günümüze 240 yıl geçtiği için "fayın ömrü bilimsel olarak tamamlanmış durumda" değerlendirmesini yaptı.

Olası Senaryolar ve Risk Altındaki İller

Polat, Yedisu fayının kırılması durumunda Ovacık ve Nazımiye faylarının da tetiklenme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, bunun bölgede ciddi yıkıma yol açabileceğini söyledi. "Bu fay kırıldığı takdirde yaklaşık 6 ilimizin ciddi şekilde etkileneceğini düşünüyoruz" diyen Polat, etkilenecek illeri şu şekilde sıraladı: Bingöl, Tunceli, Erzincan, Erzurum’un bir bölümü, Muş ve Elazığ.

Uzmanlar, Yedisu ile birlikte diğer fayların da aynı anda kırılması halinde meydana gelebilecek etkinin büyüklüğüne dikkat çekiyor. Polat, "Aynı anda 3 fayın kırılması durumunda en az 7,5 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak Polat, "Burada yapılması gereken şey, o bölgede yaşayan insanların ve ilgili kamu kurumlarının ellerini daha çabuk tutup gerekli önlemleri alması" uyarısında bulundu ve bölgenin kritik konumuna dikkat çekti.

